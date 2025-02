“Sol y resplandor de mi corazón”: Cristián Campos le dedicó romántico mensaje a María José Prieto en su cumpleaños

Este jueves 20 de febrero, la actriz María José Prieto celebra un nuevo año de vida, y este año cumplió 48 vueltas al sol. Este especial día fue celebrado por su esposo Cristián Campos con una breve dedicatoria en su cuenta de Instagram.

En la madrugada de este jueves, él publicó una foto de su esposa, quien estaba tomada de la mano con su hija. La actriz estaba mirando el atardecer, y se dio vuelta para sonreír a la cámara, mientras que la pequeña seguía dando la espalda al lente.

“Feliz cumpleaños reina mía. Sol y resplandor de mi corazón”, escribió Cristián Campos en referencia a su pareja de hace más de 24 años.

La “cancelación” de María José Prieto

Hace un mes, la animadora Pamela Díaz en su programa “Hay que decirlo” entregó detalles de una íntima conversación que tuvo con María José Prieto , esto luego de que su pareja, Cristián Campos, fuese acusado en marzo de 2024 de abusos sexuales, por su hijastra, Raffaella di Girolamo.

Prieto le contó a la Fiera que fue “cancelada” por sus colegas y que perdió el trabajo con varias marcas a raíz de la situación.

“Yo me la encontré en un desfile (...) Y efectivamente ella me dice ‘a mí me bloquearon de todo, absolutamente de todo, de todo los contratos, me dejaron el auto, agradecida de esa marca’. Y los compañeros no le hablaron más”, comentó la animadora, dejando entrever que la intérprete chilena fue excluida de su gremio.

“No la llamaron para nada más. Me dijo: ‘Imagínate que antes de que pasara todo esto, yo tenía una vida activa, trabajaba mucho, hacía mis clases de yoga, me iba bastante bien, también ayudaba a mucha gente, y de la noche a la mañana sin ningún peso’”.

Por su parte, Javier Fernández, exfigura de televisión y amigo de la actriz, reafirmó los dichos de Díaz y aseguró que María José le confesó que su mayor desilusión fue con sus “colegas”.

“Me dijo: ‘Mis colegas realmente han sido la desilusión más grande que he tenido”, sostuvo el invitado en el programa de Canal 13.