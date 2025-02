Se le perdió “Bigote”: Daniela Castro pide ayuda por perrito extraviado en Santiago

Un llamado de emergencia realizó Daniela Castro a sus seguidores y vecinos, luego que se escapara el perrito que rescató en el balneario de Guanaqueros, Región de Coquimbo, y lo hizo parte de su familia en Santiago.

PUBLICIDAD

La exganadora de MasterChef viajó a Viña del Mar y le avisaron que “Bigote” había saltado una reja y escapó de su nueva casa en la capital.

“Hoy día me vine a Viña y se escapó. Saltó como una reja, no lo sé, no lo encuentran”, escribió en sus historias de Instagram.

Además, entregó detalles del canino, revelando que es muy tranquilo y puede estar asustado.

“Es súper flaquito, es súper tranquilo, pero no lo hemos encontrado. Por favor, ayúdenme”, solicitó.

Según explicó la influencer, alcanzó a estar cuatro días en su nuevo hogar en Santiago cuando escapó en las cercanías del metro El Golf, en Las Condes. Escaso tiempo, por el cual ni siquiera alcanzaron a bautizarlo de manera oficial y lo llamaban “Jefazo, Tamaro y Bigote”, tal como el famoso perro de Gran Hermano Chile 1.

Dani Castro pide ayuda por perrito extraviado

“Nos vinimos de Guanaqueros el lunes y alcanzamos a bañarlo. Paseamos y estaba adaptándose súper. Hoy aprox 1 hora después de salir camino a Viña saltó una reja gigante. Les juro que creo que él sintió que me venía más ‘lejos’ y se desesperó. Estos días salí varias veces harto rato y se quedaba durmiendo y tranquilo con Chalota (su otra perrita). Está recién rescatado de la calle. Es mediano. Está castrado, es súper temeroso y tranquilo”, detalló.

PUBLICIDAD