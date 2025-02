¿Por qué es malo para nuestro cuerpo aguantarse los gases?

Una de las cosas que más vergonzosa le resulta a la gente son los gases, ya sean propios o de otros. Dejar salir un gas al estar rodeados por otras personas suele ser visto de manera negativa, ya que, a pesar de ser un proceso totalmente natural del cuerpo, estos suelen tener olores desagradables.

A pesar de que todo lo relacionado con la “expulsión de desechos” resulte un tema algo incomodo y hasta poco favorecedor para nuestra imagen, no dejar que estos fluyan puede resultar perjudicial para el organismo. Por eso, en esta oportunidad develamos qué pasa si retenemos los gases.

¿Es malo para el cuerpo retener los gases?

La liberación de los gases es algo natural y, de acuerdo a un artículo de National Institute of Diabetes and Digestion and Kidney Diseases, expulsar entre 13 y 21 gases al día es completamente normal. Si se consumen alimentos ricos en fibra o en gas, como lo es el caso de las gaseosas, lo más probable es que este número aumente.

Las flatulencias pueden generarse por los alimentos que se ingieren, el aire que se introduce al hablar o por las bacterias que se generan en el proceso de la digestión. Si bien es comprensible que se tenga consideración a la hora de expulsar un gas en público, tampoco se debe optar por suprimir este impulso natural del organismo.

Las consecuencias que arrastran aguantar los gases varían en función de la frecuencia con que se realice esa retención. A mayor frecuencia, mayor daño. Si bien no representa un problema grave para la salud, algunas de las consecuencias de aguantarse los gases pueden ser muy molestas. En la lista se encuentran las siguientes:

Dolor abdominal Hedor más intenso Dolor de estómago Inflamación del abdomen

Por medio de las flatulencias podemos saber el estado de nuestro cuerpo. El olor y los componentes que lo causan, así como también la cantidad que se expulsa al día, evidencian cómo se realiza el proceso digestivo. Algunas de las afecciones que causan exceso de flatulencias son las siguientes: