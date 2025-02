“Ahí es amiga”: Video de Diego Urrutia con hijo de Carla Jara derritió las redes

El comediante Diego Urrutia subió un video a su cuenta de TikTok que realmente la rompió, porque no solamente causó risas, sino que también ternura.

En el registro se ve a Urrutia actuar junto a su pareja, Carla Jara y al hijo de ésta con Francisco Kaminski, con quien hace más de un año está separada.

Dicho todo este antecedente amoroso, volvamos al video. En el video Urrutia hace de abogado y ve el caso de una madre que acusa a su hijo de creerse el músico y productor argentino Bizarrap.

Mariano, el pequeño hijo de Jara, está vestido como el trasandino y habla como tal, diciendo que es el mismísimo Bizarrap y que nació en Buenos Aires, siendo hincha de Boca Juniors.

El juez determina que es el argentino y Carla Jara estalla en risas diciendo que entonces ella es Shakira.

El video tiene ciento de comentarios, como los siguientes: “Diego sanando lo que no rompió”; “Veo este video y Carlita, esta familia todo que ver”; “Cuando tu hijo se muestra así de feliz ahí es amiga, hijos felices, mamá feliz, familia feliz”; “de verdad que reconfortante ver tanta felicidad, armonía y amor”; “me encanta como se llevan los tres”; “lo que pasa es que cuando hay química y están hechos el uno para el otro...suceden cosas así. Felicidad pura, además pareciera que se conocieran de toda la vida”.

“Nos hicieron caer”

Hace algunos días atrás comenzó a correr el rumor de que la pareja se había comprometido, pero no...lo que vieron muchos en un restaurante era la grabación de una publicidad para WOM y nada tenía que ver con una pedida de mano.

“De tantas que me he tragado esta a sido de las más grande que he tragado”; “NAAAA, súbanle el sueldo al de publicidad 👏👏👏👏👏“; ”Un aplauso al equipo de mktg, me sacó el sombrero 🫵🏻👏🏻“; “Y caímos redondito en la publi jajaja 😂❤️”, son algunos de los comentarios que los cibernautas dejaron en el posteo de la marca.

De hecho estas fotos y especulaciones, provocaron que Latife Soto hiciera su predicción sobre la pareja en ‘Only Fama’. “Entonces... yo como guía espiritual aconsejo tomar todo a su tiempo, tomarse una reflexión”, comentó de Carla, y añadió que “yo le diría que tome todo con más meditación, que no se apure porque mira ¿Sabes lo que pasa? Él es muy jovencito, yo lo veo como una persona que no maneja bien su inteligencia emocional, son muy atarantados, muy adelantados y cometen errores, entonces ella tiene que meditar más todos los pasos”.