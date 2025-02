¿Carlos Palacios o Stefan Kramer? Comediante impactó en redes sociales con imitación de “la Joya”

Realmente impresionante es la imitación que realizó el comediante Stefan Kramer del futbolista chileno Carlos Palacios, y que durante la jornada de este miércoles 26 de febrero publicó en redes sociales para promocionar un nuevo show en el Arena Monticello.

PUBLICIDAD

En el registro, aparece Kramer usando, entre otras cosas, la camiseta del actual club de Carlos Palacios, Boca Juniors, diciendo las frases más conocidas del futbolista.

“Te pusiste nerviosa... ahí, contento, agradecido, gracias a Dios. Ahí, bien igual, yo jugaba de 10, me gusta jugar a la pelota, me divierto caleta”, es parte de lo que dice Stefan Kramer totalmente convertido en Palacios.

En el video además hace referencia a los dientes del futbolista donde el personaje señala “yo en lo que más me gasto plata es en el dentista”, y luego hace referencia a uno de los momentos virales de Palacios, indicando a una mujer que “tu tení los ojos bonitos... te pusiste nerviosa (...) no se que me ve, pero contento, agradecido, gracias a Dios”.

Video para promocionar su presentación en el Monticello

“No te pongai nerviosa y anda al Monticello. Las entradas ya están a la venta para “El Show de Kramer en Concierto” que se presenta por última vez este sábado 1 de marzo en @granarenamonticello. Asegura las mejores ubicaciones: las entradas las puedes comprar en @topticketchile ¡Nos vemos pronto, va a estar maravilloso!“, escribió Stefan Kramer en el post que acompaña al video en Instagram, confirmando así el concierto que dará en el recinto ubicado en San Francisco de Mostazal.