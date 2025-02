“Es un roto de mierda”: María Luisa Godoy perdió la paciencia con empresario que golpeó y amenazó a médico en Río Bueno

En tema de conversación se transformó el episodio de agresión en Río Bueno, protagonizado por el empresario agrícola y salmonero Cristian Pérez de Arce, quien atacó a un joven médico que transitaba por un camino rural con previa autorización.

El afectado, identificado como Sergio Pucheu, relató que había coordinado su ingreso con la administración del recinto, que registró su patente y le permitió el paso. Sin embargo, Pérez de Arce se opuso a su presencia y reaccionó de manera violenta.

Pucheu explicó que, al identificarse como médico, el empresario pareció calmarse momentáneamente, pero luego abrió la puerta del vehículo y comenzó a golpearlo. Durante el altercado, además de intentar quitarle el celular, lo amenazó. “Te pego, conche…”, le dijo al joven médico.

María Luisa Godoy perdió la paciencia

“Perdónenme, yo nunca trato a la gente así, mire señora Patricia yo le quiero decir una cosa, yo nunca trato a la gente así y no lo he dicho en pantalla tampoco, pero a mí me parece que este empresario es un roto de mierda, porque lo que él está haciendo a un compatriota que va educadamente, que pide los permisos, a mí me parece un ordinario, lo que él hace es de un nivel de prepotencia y a mí me da más rabia todavía, porque ese caballero que estamos viendo en pantalla, ha tenido todas las oportunidades del mundo en esta vida”, dijo enfática y molesta la animadora del matinal “Buenos Días a Todos”, cuando entrevistaban a la dirigente de Codesa Lago Ranco.

Reacciones de redes sociales

“Compañera Mary Godoy!“; ”muy bien mi querida mary"; “Es la única forma de tratarlos, increíblemente exigen respeto y son unos ordinarios”; “Basta de aguantarle a estos vejestorios que se creen dueños del país”, son algunos de los comentarios en las redes sociales.