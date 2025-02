Impactante: pareja denuncia que aerolínea la obligó a viajar cuatro horas junto a un cadáver

Vuelta al mundo dio la historia de la pareja australiana compuesta por Mitchell Ring y Jennifer Colin, que fue obligada a viajar junto al cadáver de una mujer, luego de que muriera en los pasillos del avión.

Todo esto ocurrió en un vuelo de Qatar Airways. En una entrevista, contaron que esto ocurrió cuando viajaban desde Melbourne, Australia hacia Doha, Qatar.

La pareja contó que la mujer se desplomó al salir del baño, justo muy cerca de los asientos donde ellos estaban. Aunque la tripulación hizo un intento por reanimar a la mujer, ella no respondió.

Mitchell Ring explicó que intentaron trasladar a la mujer en silla de ruedas a clase preferente, pero debido a su complexión, no fue posible. Como alternativa, él tuvo que ceder su asiento y viajar junto a ella durante el vuelo.

La tripulación intentó reubicar a la pareja, pero no logró moverlos de sus asientos, por lo que el cuerpo de la mujer fue cubierto con mantas. Durante el resto del vuelo, la pareja permaneció junto al cadáver, mientras la esposa de Mitchell se mostraba visiblemente nerviosa.

“No puedo creer que nos dijeran que nos quedáramos. Pensé que nos habrían sacado y dejado entrar a la ambulancia y a la policía. Pero nos dijeron que esperáramos... Empezaron a quitarle las mantas a la mujer que estaba a mi lado. Yo estaba allí y pude ver su cara”, compartió Mitchell.

“Tienen el deber de cuidar tanto a sus clientes como a su personal. Deberían haberse puesto en contacto con nosotros para asegurarse de que estábamos bien, ofrecernos apoyo o asesoramiento. Realmente no sé cómo me siento y me gustaría hablar con alguien”, agregó.

¿Qué dijo la aerolínea?

“Ante todo, nuestros pensamientos están con la familia del pasajero que tristemente falleció a bordo. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente o angustia que este incidente haya podido causar. Estamos en proceso de contactar a los pasajeros afectados, de acuerdo con nuestras políticas y procedimientos”, dijo un portavoz de la aerolínea.