Fallida celebración de influencer se convirtió en viral: Vitoreó a carroza fúnebre de mascotas que pasaba por Viña del Mar

Un joven influencer celebró antes de tiempo tras contagiarse por el fervor de los bocinazos, que generalmente dan un ambiente de jolgorio. Sin embargo, se trataba de todo menos eso.

Bastián QC se encontraba en Viña del Mar, en las afueras del Hotel Sheraton Miramar, cuando se percató de un pequeño auto que era sucedido por otros vehículos que estaban tocando la bocina.

Cuando el auto se acercó, él estaba con los brazos en el aire celebrando, pero una vez que pudo tener un mejor vistazo del vehículo, notó que se trataba de una carroza fúnebre para una mascota que falleció de la empresa Funeraria mascotas celestiales.

“¿Qué es esto? Ah, no. No pensé“, dijo el joven con un claro arrepentimiento por haber celebrado erróneamente el pasar de una carroza. Todo esto mientras las personas que los acompañaban se morían de la risa.

“Que es hueón este otro”, comentó una señora que pasaba por al lado.

El joven seguía explicando y dijo “pensé que era por la huea del Festival. Oh hueón, me siento mal. Me recontra reca**”, terminó exclamando Bastián.

Las reacciones del video

Este video se convirtió en viral, acumula actualmente más de 700 mil me gusta en Instagram y 4 mil comentarios. “Jajajaja Tranqui cómo vamos a saber que ahora la gente le hace funerales a las mascotas”; “Y el amigo se reía a todo hocico AJJA”, fueron los dos comentarios con más likes, más de 48 mil.

“No me burlo, porque es algo que podría haberme pasado perfectamente”; “¿Me estan webiando que ahora hay carrozas para mascotas?“; ”gracias a este video me enteré que hacen funerales de mascotas…“; ”Efectivamente, no pensó, solo celebró JAJAJAJSJS"; escribieron más personas.

“En serio llegamos al punto de una carroza fúnebre para mascota, yo hubiera quedado igual, nadie sabría que sería hasta no verlo igual que él”; “ve el lado bueno, le diste una visualización increíble a la funeraria de perritos”; “primera vez que veo una caravana para mascotas”; añadieron.