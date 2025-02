“Ya nos desquitaremos”: Eduardo Fuentes dedicó emotivas palabras a María Luisa Godoy por último día en “Buenos días a todos”

Este viernes 28 de febrero es el último día que podremos ver a María Luisa Godoy siendo parte del panel de “Buenos días a todos”, ya que comenzará nuevos proyectos en TVN.

En este contexto, es donde Eduardo Fuentes decidió dedicarle unas tiernas palabras a colega.

"Y ha llegado el día en que nuestra amiga deja el matinal. Estamos felices de recibir a Monse este lunes, pero sin duda hay tristeza en este adiós", expresó de entrada a través de su cuenta de Instagram.

“Mari sigue en TVN pero no en BDAT (Buenos días a todos). Ha sido tan lindo compartir estos años contigo amiga querida que será extraño no verte cada mañana”, aseguró.

Eso sí, le mandó un último recado a Maria Luisa: “Pero ya nos desquitaremos en el podcast. Gracias por toda tu buena onda siempre“, cerró.

Un adiós a Godoy y hola a Monserrat Álvarez

Cabe recordar que en una conversación con el Diario Financiero, la rostro de TVN reveló que decidió dar un paso al costado de la animación del matinal para priorizar el tiempo de calidad junto a su familia y su salud tras ser diagnosticada con un melanoma maligno, un tipo de cáncer de piel, en su pierna izquierda.

“Fue una linda reunión. Pedí juntarme con la directora ejecutiva, Susana García, y el gerente de programación, Javier Goldschmied. Les expliqué muy honestamente todo lo que me había pasado y por qué tenía que dejar el matinal. Ellos fueron muy empáticos, cariñosos y preocupados. Lo primero fue alegrarse de que estuviera bien de salud y que me hubieran sacado todo. Obviamente, hablamos que una decisión así obliga a replantearse el matinal y no era algo que estuviera en los planes, pero siempre me lo hicieron ver como un problema que ellos tenían que resolver y que lo más importante es que yo estuviera bien y en conjunto ver otros proyectos en TVN”, expresó Godoy.

A partir del próximo lunes 3 de marzo, Monserrat Álvarez tomará su lugar y conducirá el matinal “Buenos días a todos”.