“¿En qué mundo vivimos?”: El furioso descargo de Luis Mateucci por desubicado chiste de Claudio Michaux sobre el Negro Piñera

El fallecimiento del músico y empresario Miguel ‘Negro’ Piñera, ha generado ola de reacciones en el mundo del espectáculo, demostrando el cariño que cultivó el artista con su alegre personalidad y estilo de vida único. Sin embargo, esto no ha sido lo único que ha marcado la jornada. Un desafortunado comentario del comediante Claudio Michaux en la red social X desató la polémica, y uno de los primeros en alzar la voz fue Luis Mateucci.

Michaux publicó un mensaje que no pasó desapercibido: “Se murió el Negro Piñera, estaba tieso hace rato sí”. La frase causó indignación entre los seguidores del fallecido artista y varias figuras del medio, quienes consideraron que se trataba de una falta de respeto hacia su memoria y su familia.

Uno de los que salió a criticar la broma fue Mateucci, quien no tardó en expresar su molestia a través de sus redes sociales. En sus historias de Instagram, el chico reality compartió una captura del tweet de Michaux y escribió: “¿Les parece broma este tweet? Yo ya no sé qué más pensar de la gente”. Además, el argentino reveló que se puso en contacto con el humorista para manifestarle su descontento.

“Recién estaba leyendo un tweet de un humorista y no me causó para nada de gracia (…) La muerte de una persona, sea del Negro o quien sea, es de un familiar, un amigo, no es una broma. Boludo, no puedo entender cómo pueden tocar esos temas como si fuera una broma y no sé quién se ríe de esas bromas” , señaló Mateucci.

El exchico reality continuó con sus críticas y lamentó que este tipo de humor sea cada vez más común. “Lo peor es que el humor de hoy está de moda. No lo puedo creer cómo hablan de ese tipo de cosas, en qué mundo vivimos”, añadió.

Según reveló el propio Mateucci en una captura de Instagram, enfrentó a Claudio y le hizo saber su opinión sobre el tweet. “¿Este es tu twitt o es uno fake?”, le pregunta el argentino a Michaux vía Instagram. “Voy a revisar”, fue la respuesta del humorista. Ante esto, Mateucci no se quedó callado y le hizo saber su opinión. “Porque si es tuvo no me parece muy buena la broma. Me parece muy mala man”, le dijo.

Por su parte, Michaux reconoció su error y decidió eliminar la publicación. “No, lo noté, hay desubicás a veces y esta fue una, lo acepto” , reconoció el comediante en conversación con Luis Mateucci.

A pesar de la disculpa, Mateucci no quedó conforme y siguió cuestionando la insensibilidad de algunas personas en redes sociales. “No le encuentro explicación ni creo que la va a haber. O yo estoy errado o la gente está errada, o no sé en qué mundo estamos viviendo, pero tomarse para la chacota la muerte de una persona encuentro que es lo más bajo que hay… Pero es el mundo donde estamos viviendo y si están felices con eso, no sé”, sentenció.

Luis Mateucci Vía Instagram