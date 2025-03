Miguelo despide a su examigo y exsocio ‘Negro Piñera’: “Lamento mucho su partida”

El mundo del espectáculo chileno se vistió de luto este viernes 28 de febrero con el fallecimiento de Miguel “Negro” Piñera a los 70 años. El empresario y cantante, hermano del fallecido expresidente Sebastián Piñera, había sido diagnosticado con leucemia lo que derivó en complicaciones médicas que sufrió tras un show en un bar de Lican Ray, en la región de La Araucanía. En esa ocasión debió ser trasladado a la Clínica Alemana de Temuco, donde falleció debido a una falla multiorgánica.

Entre las voces que expresaron su pesar no pudo faltar la de Miguelo Esbir, quien compartió una estrecha relación con Piñera tanto en lo personal como en lo profesional. Juntos crearon el icónico bar “Entre Negros” en el hoy extinto Barrio Suecia, un punto de referencia en la vida nocturna santiaguina de los años 90 y principios de los 2000. Sin embargo, el negocio y los excesos que lo rodeaban terminaron distanciándolos definitivamente.

Según consignó T13, Miguelo, quien se encuentra actualmente fuera de Chile, entregó un breve pero sentido mensaje sobre la muerte de su exsocio: “Lamento mucho la partida de Miguel Piñera. Por los años que trabajamos juntos, mi más sentido pésame para toda su familia. Que descanse en paz” , señaló el cantante.

El fin de una amistad y un negocio marcado por los excesos

Hace dos años, en una entrevista en el programa De tú a tú de Canal 13, Miguelo recordó los años dorados de Entre Negros, un bar que fue sinónimo de fiestas interminables, bohemia y desenfreno. Sin embargo, el cantante admitió que su relación con Piñera y el ambiente del local lo llevaron a tomar distancia.

“‘Entre Negros’ era todo excesos, empezando por los dueños. Los amigotes, vamos haciendo salud y tomando gratis. Sufrí de escapismo porque no quería eso para mi vida”, confesó en la entrevista.

El punto de quiebre llegó en 2004, cuando la situación del bar comenzó a deteriorarse. En ese entonces, Miguelo aceptó una oferta para cantar en el Hotel O’Higgins y se ausentó por un mes, dejando el negocio en manos de un administrador. Lo que vino después fue un golpe inesperado:

“Alguien falsificó algunos cheques que tenía yo. Falsificó mi firma y cargaron contra mí. Me fui detenido tres días” , relató.

El cantante recordó que incluso fue trasladado a la cárcel de Valparaíso, donde vivió momentos de gran angustia antes de ser liberado al demostrarse su inocencia. “Me iba a quedar ahí. Yo no conocía la cárcel de Valparaíso. No la quiero conocer tampoco. Me gritaban desde las ventanas ‘Colegiala, Colegiala’. Esa misma noche me trajeron a Santiago y estuve hasta que se dieron cuenta de que las firmas no eran mías”, contó.

Tras ese episodio, Miguelo tomó la decisión de alejarse definitivamente del ambiente de Barrio Suecia y se mudó a Concón. “Me hice muchas preguntas. Qué de mal hice. Sirvió mucho de experiencia de cosas que no voy a volver a hacer. No cuidarme, ser tan confiado”.