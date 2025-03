“Me quieren provocar a costa de lo que sea”: Naya Fácil se descargó con todo en contra de Pedro Ruminot y Mega tras ser nombrada en su rutina en Viña

Estos no han sido los días de Naya Fáci l . Durante la noche de este sábado 1 de marzo, la influencer sufrió el robo de algunos objetos que tenía en la maletera junto al destrozo de uno de los vidrios de su Jeep cuando lo tenía estacionado en las cercanías de las Dunas de Concón.

Carabineros llegó al sitio, y Naya se mostró sumamente angustiada después de ver cómo quedó su vehículo que tenía una de las ventanas traseras reventada, y la ventana del asiento del co-piloto estaba trizada, pero no pudieron romperla.

La jornada de Naya no terminó allí, ya que fue nombrada en la rutina del comediante Pedro Ruminot en la Quinta Vergara. “Los chilenos somos hueones, le depositamos plata a Naya Fácil”, bromeó sobre la fallida Gala del Pueblo.

El descargo de Naya Fácil

Esto no le cayó nada bien a la influencer, quien se manifestó inmediatamente después de que se enteró de esta broma. Su primer comentario fue “fome tu caga de chiste”.

En un segundo mensaje, Naya continuó con sus descargos. “Uno pasando mal y el otro ctm haciéndome cagar en su cagada de rutina culia. No es un día para andar aguantando humor culiao que se ría de cualquiera menos de mí. Pedro Fomenot, ¿Acaso Mega te mando también hablar de mí ? Ya estoy chata”, escribió.

Finalmente, la joven publicó un extenso mensaje en donde ahondó en sus sentimientos de la jornada tras haber sufrido un robo y ser objeto de un broma en el Festival de Viña.

“Obvio que estoy sensible, febrero fue intenso para mí, tanto por el tema de la Gala que no resultó por errores que cometí. También por el tema de la discriminación evidente de la otra Gala y del canal”, comenzó su descargo.

“Ha sido agotador emocionalmente. Hoy no quise acompañar a mi hermana al Festival para evitar cualquier tipo de polémica y que ella pudiera disfrutar. Más encima me revientan mi Jeep y al rato me entero que, a pesar de todo lo polémico que ha sido mi nombre en este Festival, igual están nombrándome”, continuó la influencer.

“Una lata. Pónganse 1 segundo en mis zapatos, ya es agotadora la situación. Me quieren provocar a costa de lo que sea y suficiente paciencia ya he tenido. También soy persona y tengo límites”, añadió.

“Aunque la mención sea 1 segundo, pero es totalmente innecesario, menos en ese canal y Festival, debido a todo el trasfondo que ha llevado. Estoy realmente agotada, con lo de hoy de mi Jeep ya me supera todo tipo de situación”, cerró Naya Fácil.

Historia de Naya Fácil contra Pedro Ruminot y Mega Captura: Instagram @nayafacil_official

