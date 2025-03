Habla la novia fugitiva de Perú y reveló por qué no se casó: descubrió que le fueron infiel

Si decimos Elena Barrantes, el nombre no le suena a nadie, pero si nombramos a la novia peruana que arrancó de su matrimonio, por supuesto que sí. La mujer se transformó en viral y también en un meme, pero ahora ella contó su verdad.

“Perdónenme todos no acepto”, dijo la mujer al ser consultada por la jueza y salió corriendo del recinto, ante la mirada atónita de todos.

Barrantes contó en la televisión que su sueño era casarse, pero que no pudo darle el sí a su novio, Clever, porque se enteró un día antes que le era infiel.

“Mi sueño era casarme, pero con un vestido bien grandote, de mi casa hasta la calle, con un vestido gigante”, dijo la mujer del meme viral.

“Mi amiga me había dado unas fotos (...) con una chica, no sé quién era, yo no la conozco, per te vio así abrazándola y ella me entregó las fotos y por eso yo no me casé contigo, ese es el motivo por el que ya no me casé contigo”, le dijo a su expareja, quien también estaba en el estudio de TV.

“Reconozco mi error (...) Fue un encuentro con otra mujer, y ella vio las fotos. Eso fue lo que me hizo plantado allí”, dijo Clever.

La mujer explicó que decidió no cancelar el matrimonio antes porque, pese a que se sentía traicionada, quería darle una lección a Clever para que no volviera a traicionar a otra persona.

“No dije nada, me esperé hasta el momento. Le dije el mero día ‘no me vengas a ver, porque si no me vas a salar, porque el novio no tiene que ver a la novia (....) Yo quería darle una lección para que no haga esto otra vez, y enseñarle que no se hacen así las cosas. Que no se juega con nadie”, dijo Elena.

La mujer de igual forma decidió hacer la fiesta, para que la comida no se perdiera.