“Descarado”: Laura Landaeta se fue en contra de Joaquín Lavín León tras negar nuevas acusaciones en su contra

Este día explotó la noticia de que el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, y el Municipio se querelló en contra del diputado Joaquín Lavín León, el esposo de la exalcaldesa de la misma comuna Cathy Barriga, por los eventuales delitos de tráfico de influencias y fraude al fisco durante la gestión de su pareja.

“Como municipalidad de Maipú hemos interpuesto una querella criminal contra el Diputado Joaquín Lavín León, por eventuales delitos de tráfico de influencias y fraude al fisco. Mi deber como alcalde es perseguir a todos los responsables de los graves hechos de corrupción ocurridos en Maipú”.”, informó Vodanovic en su cuenta de X.

“Desde que asumimos la alcaldía, nuestro compromiso ha sido colaborar con la fiscalía y esclarecer hasta las últimas consecuencias los graves delitos cometidos en el Municipio”, aseveró el jefe comunal

La respuesta de Lavín y el contraataque de Laura Landaeta

Ante estas acusaciones, el hijo del exalcalde de Las Condes se defendió y señaló a los medios que Vodanovic lleva “dos, tres, cuatro, cinco (querellas). Él, a estas alturas evidentemente, es una estrategia que le trae muchos réditos políticos”.

“Efectivamente me preguntan ¿Quién es Tomás Vodanovic? Es quien persigue a Cathy Barriga. Antes no lo conocía nadie, y estos cuatro años cuando va a programas de televisión lo que hace, no es hablarnos de su gestión, sino que hablar de Cathy Barriga", continuó.

La prensa le consultó sobre la declaración del dueño de la imprenta MMG, Juan Alberto Silva, quien durante años elaboró material gráfico para el parlamentario, el cual se habría pagado con dineros de las asignaciones parlamentarias.

Ante esto, Lavín hijo afirmó que esto no es real y señaló que “nosotros después de toda esta investigación, vemos que los testigos dicen muchas cosas que evidentemente no son ciertas”

Sobre qué hizo con el dinero, él pensó unos segundos antes de responder y aseguró que fueron pagados a la imprenta.

La periodista Laura Landaeta, quien realizó un libro con respecto a la gestión de la municipalidad de Cathy Barriga y reveló el rol que Joaquín Lavín León habría tenido como un “alcalde a las sombras”, recogió un extracto de estas declaraciones y se pronunció al respecto.

“Descarado. Existen las facturas, el testimonio, las pruebas sacadas de su oficina y su casa. Y sigue mintiendo”, lanzó la periodista a través de sus historias de Instagram.