“A Mi Propio Ritmo”: conoce el libro de la ilustradora Stefany Ramírez en el que reivindica “la pausa como forma de vida”

Stefany Ramírez, Diseñadora Gráfica e Ilustradora, conocida en el mundo del internet como @michitothehappiness, se encuentra disfrutando del lanzamiento de su primer libro, publicado por Editorial Planeta, llamado “A Mi Propio Ritmo”. En él, la autora, a partir de experiencias personales, invita a la reflexión acerca de la vida que llevamos y ese cambio de rumbo a la que que queremos vivir.

Bajo este contexto, en exclusiva conversación con Publimetro, Stefany se refirió a cómo escribir este ejemplar, sobre ese gusto por compararse con el resto, acerca del hate en redes sociales, entre otras aristas.

¿Cómo fue el proceso de pasar de escribir en un blog a traspasar parte de tus pensamientos y vivencias a un papel? ¿Qué te motivó?

“No se sintió un cambio tan abrupto, pues el proceso de escribir fue digital, muy parecido a cuando escribía en el blog. Creo que la motivación fue poder ver mi trabajo plasmado en un formato diferente y análogo, además que mi editor me animó mucho a seguir”.

¿Por qué crees que aún sigue ese “tabú” del TEA? En ese ámbito ¿falta educación, espacios?

“Creo que muchas veces se crea el ‘tabú’ por desconocimiento o desinformación sobre algo. Falta un poco de todo: información de ello, conocer experiencias reales de personas autistas, interés en querer conocer y saber. La información que más se extiende de forma general es sobre la niñez autista, pero esa niñez crece y no dejan de ser autistas. Los adultos se vuelven completamente invisibles, si es que no, marginados”.

El mundo avanza rápidamente y nosotros muchas veces vamos a una velocidad considerablemente menor, de hecho hablas de que cada uno va a su paso, a su ritmo ¿somos nosotros mismos quienes nos ponemos esa barrera y peso de que si no vamos igual que los demás somos “menos”?

“Asumo que depende de cada persona. Creo que hay una presión social, pero a la vez se transforma en algo personal. Dependerá mucho de la autoestima y confianza de alguien para saber qué realmente quiere, sin caer ante comentarios externos”.

Las RRSS son una herramienta de doble filo; hay mucha gente con rabia, envidia, odio ¿cómo ha sido tu experiencia?

“Comencé muy joven teniendo el blog, y cuando recibía comentarios maliciosos me afectaba muchísimo. Poner límites ayudó mucho a mi salud mental: no aceptar comentarios anónimos, eliminar si llegaba alguno para no dar rienda suelta a pensar qué responder, cómo defenderme. Se olvida el hecho de que hay una persona al otro lado de la pantalla, algo que siempre debemos tener presente”.

Stefany confesó que por el momento no tiene pensado escribir un nuevo libro, pero si en algún futuro se diera la oportunidad, le encantaría.

Además, aprovechó de invitar a los lectores a dejarse encantar con estas 208 páginas llenas de momentos en que se sintió “fuera de lugar” y “excluida”, algo que termina con el agotamiento y un importante deterioro en la salud mental.

“Me encantaría que puedan leer ‘A Mi Propio Ritmo’ y sentirse acompañados con las experiencias que voy narrando, que pueda ser un momento de calma y desconexión. Recomiendo acompañarlo junto a una taza de té”, cerró la joven.

