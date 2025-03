“Regalar sonrisas aunque estemos rotos...”: Mariana Derderian hizo desgarradora y profunda reflexión tras volver de sus vacaciones en África

Una desgarradora y profunda reflexión publicó durante la mañana de este viernes 7 de marzo la actriz Mariana Derderian en su cuenta de Instagram, donde en un video compartió algunos de sus pensamientos tras volver de sus vacaciones en África.

Mariana Derderian compartió parte del viaje en sus redes sociales, las que reactivó hace pocos meses luego de la muerte de su hijo Pedro en un incendio en su casa en mayo de 2024.

“Quería compartir un poco de lo que fueron mis vacaciones, estaba buscando conocer otras culturas, otras formas de ver el mundo, de aprender, de conocer, quizá qué estaba buscando... no sé bien que estaba buscando, mientras más respuestas uno busca, más preguntas aparecen”, comenzó señalando la actriz en el video.

“Todos podemos sonreír”

En el registro, Derderian destacó que lo que más le gustó del viaje fue conocer otra cultura y ver que las personas pese a sus adversidades, tienen otra forma de ver la vida, siempre con una sonrisa.

“Lo que más me gustó fue la gente, la sonrisa de la gente a pesar de la adversidad, porque tienen los mismos problemas y dolores y sensaciones que nosotros, pero tienen una sonrisa... es como esa constante tirá de buena onda, de energía, de alegría, gente con una adversidad inmensa”, señaló la actriz.

Luego, en esa misma línea agregó que “hay mucho que aprender allá, quisiera transmitirles que de alguna manera es súper buena idea copiarle a esas personas (...) y terminé por convencerme de que todos podemos sonreír y regalar sonrisas aunque estemos rotos, se puede, todos podemos, ellos pueden, yo puedo, tu también”, cerró diciendo visiblemente emocionada y con lágrimas en los ojos.

Este no es el primer mensaje que Mariana Derderian publica en tono de reflexión, ya que hace unos días también escribió que “busco crecer, aprender y entender… África es un destino poco común, es imposible que te deje indiferente… Es como hacer un Postgrado de vida… Es una cátedra de humanidad, empatía, gratitud y alegría.. Yo no sé de qué va la vida pero no dejaré de buscar en ella, de intentar entenderla y acercarme los más posible al verdadero sentido".