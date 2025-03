Tiene 18 años: joven de la India obtiene récord Guinness por tener el rostro con más vello facial del mundo

En el sur del continente asiático se celebra un nuevo récord Guinness, específicamente en India. Y es que, Lalit Padiar, un joven de tan solo 18 años, logró ser la persona con más vello facial en todo el mundo.

PUBLICIDAD

En la misma línea, el chico es uno de los 50 casos documentados con hipertricosis, una extraña condición conocida como el “síndrome del hombre lobo”, algo que provoca un crecimiento anormal del cabello.

En específico, su rostro está cubierto en más de un 95% y tiene 201,72 cabellos por centímetro cuadrado.

A través de un video publicado en @guinnessworldrecords , Lalit confesó que “a veces las personas no me tratan bien, pero la mayoría son buenos conmigo”.

Sumado a esto, recordó que “los primeros días de escuela no fueron muy buenos, porque los otros niños me tenían miedo, pero cuando empezaron a hablarme, descubrieron que no era muy diferente a ellos. Lucía diferente, pero no era diferente en el interior”.

Según lo mencionado en el sitio oficial de Guinness World Records, el joven acepta completamente quién es y lo que lo hace único. De hecho, su vida diaria la muestra a través de su canal de YouTube.

En relación al momento mismo en que se enteró que logró batir el récord, sostuvo que “me he quedado sin palabras, no sé qué decir porque estoy muy feliz de recibir este reconocimiento”.

Por último, Lalit reconoció que, si bien la mayoría de la gente que lo conoce lo trata bien, también existen personas que no son tan amables con él. En ese sentido, respecto a quienes le dicen que debería quitarse el vello en su rostro, él responde que “no hay mucho que decirles a la gente sobre eso. Les digo que me gusta cómo soy y que no quiero cambiar mi apariencia”.