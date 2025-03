“A mí me dijeron que yo podía alegar”: Luis Ugalde no dudó en expresar una queja durante su debut en Mega

Este sábado fue el debut del periodista Luis Ugalde en Mega tras dejar Chilevisión. Él está al mando del programa “Meganoticias, siempre juntos”, y durante su primer día, decidió alzar la voz para expresar una queja:

Sin filtro, Ugalde dijo: “Antes de irme donde tengo que ir, a mí me dijeron que yo podía alegar y hablar en este programa. Tengo dos controles remotos, me dicen que esto es para el prompter, muevo las dos cuestiones y no se mueve nada”.

“No funcionan, aprieto los botones y todo, está quieto. Me dice el editor que no vine a la inducción. Me la mandaron por correo”, continuó el periodista.

“Me ponen este computador acá y no puedo entrar. Con suerte me he enrolado. Lo otro, pedí un té con miel, así de humilde. Y ahí estoy”, recogió el medio Página 7 .

Luchito Ugalde se dirigió al sector donde se encontraba el meteorólogo Jaime Leyton, en donde comparó el trato que recibe con el del profesional del clima. “A Jaime Leyton le tiene un vaso, su computador, todas las cosas listas. Vamos a decir las cosas como son. Aquí no vinimos a mentir, no vinimos a decir cuestiones, todo mal”, lanzó.

Luis Ugalde terminó yendo a probar el prompter, y ahí es cuando comenzó a funcionar. “Los voy a dejar en evidencia… ahora se mueve, infelices”, bromeó.

La felicidad de la familia de Luchito Ugalde con el cambio de trabajo

Hace un mes , Luis Ugalde confesó lo feliz que tenía a su familia este nuevo desafío en Mega después que emprendió vuelo y dejó atrás “Contigo en la mañana”.

“Tengo el privilegio de poder estar más tiempo con mis hijos y mi señora. Están todos súper contentos con este cambio”, confesó a LUN.

“Yo jamás he podido ir a dejar a mis hijos al colegio en sus primeros días de clases, se podía pedir permiso en el trabajo, pero ahora es una situación que se podrá este marzo”.

“Uno también va buscando este tipo de cambios, aparte de los temas profesionales, también va disfrutando de una mejor calidad de vida. Igual con el horario matinal tenía muchos días familiares, porque te quedan las tardes libres”, continuó el periodista.