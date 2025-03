“Ahora estoy libre”: Myriam Hernández serenó a las asistentes de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer

La galardonada cantante nacional, Myriam Hernández, estuvo presente en el acto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer del Gobierno en Quinta Normal, el cual estuvo comandado por el Presidente Gabriel Boric.

Él introdujo a la artista, quien entregó unas breves palabras antes de serenar a las presentes con una de sus canciones más populares. “Qué orgullo por estar acá”, partió diciendo Hernández.

“Primero que todo, muchas gracias Presidente por sus palabras maravillosas. De verdad, me siento muy emocionada. Es un honor y un orgullo poder conmemorar junto a grandes mujeres, mujeres valientes, trabajadoras, luchadoras, como todas las mujeres chilenas y las mujeres en el mundo”, continuó

“Es un orgullo porque no podría estar en un lugar mejor hoy, créanme que tenía muchas ganas de conocerlo Presidente. Decirles que estoy orgullosa de ser mujer, de lo que hemos hecho”, añadió la cantante.

“Las invito a valorar a tantas mujeres importantes en el rubro de la música y de las artes, que nos han dejado tan bien puestas en Chile y en el extranjero. Es importante recordarlas. Es importante también no olvidar que hemos luchado constantemente por seguir adelante, y ocupar un lugar que es el que merecemos, que nos deben”.

“Hemos avanzado como han dicho las ministras, pero nos hace falta seguir. Las incito, como dijo la ministra, a ser porfiadas para seguir avanzando y hacer un Chile mejor”, cerró.

“Huele a peligro”

Una vez que terminó de entregar estas sentidas palabras, Myriam Hernández procedió a presentar a su banda que ya estaba instalada sobre el escenario, la cual estaba compuesta exclusivamente por mujeres.

Ella partió con la canción “Hasta aquí” que es un mensaje en protesta a todas las personas que buscan frenarlas. Una vez que terminó la canción, la cantante pidió disculpas por su voz, ya que después del Festival de Viña se resfrió.

“Prefiero decirles la verdad, si me sale otro gallito me acompañan ustedes a cantar. No quería dejar de estar, yo dije ‘estoy resfriada, pero no va a ser una excusa’. Voy igual”, reveló.

Esta explicación fue seguida por su canción “La Fuerza del amor”, la cual fue coreada por las asistentes. Los éxitos no pararon aquí, ya que Myriam comenzó a cantar la reconocida “Huele a peligro”, esto mientras la audiencia pedía la Gaviota.

“Ahora puedo hacerlo, ahora estoy libre”, dijo antes de comenzar esta canción y dedicarle esta canción al Presidente.

Myriam Hernández finalizó su serenata con una de sus canciones más importantes, “Herida”, y terminó cambiando la letra para decir “No se vayan sin saber, cuánto las amo".

