Paula Escobar desmiente noticia de Sergio Rojas sobre supuesto conflicto con Pamela Díaz en la Gala de Viña: El periodista respondió

Una historia subió la periodista Paula Escobar para desmentir una información que entregó su excompañero, Sergio Rojas, en su programa “Que te lo digo”. Durante la semana, él señaló que le contaron que Pamela Díaz le habría gritado a la periodista en la Gala de Viña.

De acuerdo con el conductor de televisión, ‘La Fiera’ multiplicó por cero a la panelista de Only Fama, y señaló que le habría gritado un fuerte improperio ya que no quería ir en la misma van que Paula.

Sin embargo, Escobar optó por el silencio. Después de todo, la comunicadora habría quedado algo afectada por el presunto ninguneo de Pamela Díaz, así lo reveló el periodista Luis Sandoval. “Paula se descolocó y habría comentado ‘no le voy a responder, no voy a caer en su juego’”, mencionó.

Ante estos dichos, Escobar publicó un enlace de la noticia y escribió escuetamente “A todo esto... totalmente falso. Pamela jamás me gritó tal cosa. Mujeres adultas luego de una larga gala. Abrazo en este 8 de marzo”.

Historia de Paula Escobar Fuente: Instagram @paula_escobar_jure

La respuesta de Sergio Rojas

El periodista le respondió a su colega, y partió escribiendo: “Esto me lo contó un testigo que estaba ahí. De hecho trabaja con Paula. Yo le dije quién me lo contó”.

“Una cosa es que Paula no haya escuchado pero de ahí a desmentir lo que dice alguien de tu equipo creo que es un error... Yo a mi equipo lo banco a muerte”, agregó.

A esto lo siguió con un video, en donde etiquetó tanto a Pamela Díaz como a Paula Escobar, para decir: “Qué lata, qué pena decir esto (...) porque Paula sabe quién me contó esta información. Es una persona que pertenece al equipo de Paula, del staff de La Paula en Viña".

“La verdad que la Paula no me está desmintiendo a mí, la Paula está desmintiendo a alguien de su equipo. Y eso me parece penca, me parece triste, me parece bajo”, opinó.

“Una cosa es que ella no lo haya escuchado, y se lo dije puede tener el punto, pero si alguien de tu equipo lo escuchó y esa persona lo está contando, ¿Por qué no voy a creer en alguien de mi propio equipo?“, continuó.

“Que pena porque si la Paula no se ha enterando, la Pamela no solamente la encuentra **, la encuentra -esto lo escuché yo- cara rota con plata. Si no te enteraste, ahora te vas enterando Paulita”, cerró Sergio Rojas.