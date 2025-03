Usuarios reportan caída mundial de X (Twitter), la red social de Elon Musk

Pocas horas habían pasado de este lunes 10 de marzo cuando miles de usuarios de todo el mundo comenzaron a reportar y experimentar fallas en X, la red social que anteriormente operaba bajo el nombre de Twitter y que es propiedad de Elon Musk, la mano derecha de Donald Trump en el nuevo gobierno de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Según reportó Downdetector, servicio especializado en el monitoreo de interrupciones digitales, la caída de la plataforma comenzó a las 6:39 a.m. y se prolongó por aproximadamente una hora. Aunque el sistema empezó a restablecerse a las 8:40 a.m., nuevamente presentó inestabilidad a las 10:39 a.m., afectando a usuarios que intentaban acceder a su contenido.

¿Cuándo se solucionará la falla en X?

Las fallas se han reportado tantos en dispositivos móviles, laptops y computadoras de escritorios. También abarca a los dispositivos que operan con iOS y con Android.

Los problemas detectados están vinculados a la carga de publicaciones y otros contenidos de la plataforma. Al intentar acceder, los usuarios reciben mensajes como “Intentar de nuevo” o “Algo salió mal. Intenta recargar”, lo que impide la navegación normal.

También se han detectados problemas en los mensajes directos.

Hasta el momento, X no ha emitido un comunicado oficial explicando el origen de la falla ni ha indicado cuándo se restablecerá completamente el servicio.

Otras redes sociales, como BlueSky, Instagram y Facebook están funcionando de manera normal y sin problemas.