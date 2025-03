Experta explica qué pudo haber pasado en grave quemadura de joven en peluquería de Quilpué tras decoloración

Hace pocos días, un padre denunció en redes sociales a una peluquería ubicada en un mall de Quilpué, tras la grave quemadura que sufrió su hija durante un procedimiento de ‘babylights’.

En un video viral, el hombre sostiene un mechón de cabello de su hija, clamando por ayuda y señalando que el establecimiento no asumía la responsabilidad por los daños ocasionados. El padre, visiblemente afectado, expresó: “Este es el pelo de mi hija (…) El dueño no quiere conversar, no quiere dar la cara. Tratamos de conversar con él en buenos términos. Ahí está el resultado de un trabajo que le hicieron acá”.

En entrevista con CHV Noticias, la joven reveló que acudió a dicha peluquería el pasado 21 de febrero para darle un cambio a su melena. Pero la decoloración la dejó con fuertes quemaduras en su cuero cabelludo.

“Me instalan en este artefacto que produce calor, comienzo a sentir mucho calor en mi cabeza. Me retiro de la máquina inmediatamente a pedir ayuda a las peluqueras”, contó la joven.

Posteriormente la estilista le retiró el producto de su pelo: “La quemadura fue tan profunda que afectó hasta el tejido nervioso (…) Nadie espera salir con la cabeza sin pelo”, agregó. Y dos semanas después realizarse el procedimiento un médico le confirmó que sufrió quemaduras de tercer grado. Incluso existe la posibilidad de que no recupere el cabello en la zona afectada.

La opinión de los expertos

La viralización del caso llevó a la estilista y asesora capilar Constanza Lucero a explicar las fallas en el procedimiento. “Hubo un procedimiento de decoloración el cual claramente fue muy mal ejecutado”, indicó.

Lucero detalló que tras envolver la cabeza con papel de aluminio y aplicar el decolorante, la joven fue expuesta a una máquina que genera calor, aumentando el riesgo de daño en el cuero cabelludo. La especialista identificó tres posibles escenarios que podrían haber llevado a la quemadura. Primero, un diagnóstico incorrecto del cabello antes del proceso de coloración. En caso de que el cabello tuviera tratamientos previos, como bótox o alisado con formaldehído, la mezcla con el decolorante podría generar una reacción química peligrosa.

Según Lucero, la combinación del decolorante con el calor de la máquina pudo haber provocado el punto de ebullición, lo que resultó en la quemadura del cuero cabelludo.

En segundo lugar, destacó que si el cabello no tenía trazos de formaldehído, el error podría haber radicado en el uso de marcas diferentes de decolorante, lo que comprometería la compatibilidad química y podría generar efectos adversos. Sin embargo, enfatizó que el uso de la máquina aceleradora fue el principal error en este caso. “Hoy en día los decolorantes ya vienen con la tecnología de poder aclarar hasta nueve tonos sin necesidad de incluir calor adicional, como se hacía antiguamente.

De hecho, este tipo de aparatos como el Climasol hoy en día está sumamente obsoleto”, agregó la estilista.

A pesar de las críticas, Luis Rosales, encargado del salón de belleza “Nova Vitta”, ofreció su versión ante los medios, afirmando que “errar es de humanos” y que “a ellas les jugó una mala pasada”.