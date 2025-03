“Hasta me dieron ganas de comer”: mujer hospitalizada registró “un cambio muy positivo” tras recibir visita de su mascota por sorpresa

Sin duda, las mascotas poco a poco han ido ganando grandes espacios en las casas de sus dueños, transformándose en parte fundamental de las familias y muchas veces en una compañía vital para quienes viven solos, por lo que cuando el dueño se enferma, pueden incluso ayudar en la recuperación.

Y justamente eso fue lo que ocurrió con una paciente de 75 años, quien luego de dos meses de hospitalización por una delicada cirugía, pudo recibir la visita de su perrita “Petri”, algo que la alegró tanto a ella como a su mascota, registrando un cambio de ánimo inmediato en la mujer.

“Hasta me dieron ganas de comer”

Así lo indicaron desde el hospital Dr. Eduardo Pereira (HEP) de Valparaíso, donde se encuentra internada la mujer, quien jamás imaginó que volvería a encontrarse con su compañera de cuatro patas tan pronto, y menos que sería dentro del centro asistencial.

“Cuando la vi, me devolvió el ánimo, hasta me dieron ganas de comer”, señaló la paciente tras recibir la visita de su compañera “Petri”, y no es para menos ya que la perrita la acompaña hace seis años y la extrañaba mucho, ya que además de pasear todos los días, hasta dormían juntas.

La visita de “Petri” se enmarcó en el programa de humanización en salud impulsado por el Minsal, y para poder llegar hasta la habitación de su dueña tuvo que pasar por varios protocolos que incluyeron entre otras cosas una sanitización y una revisión de que tenía todas sus vacunas al día, siendo supervisado todo por el equipo de Control de Infecciones del centro asistencial.

La mujer además fue trasladada hasta una habitación individual para recibir esta especial visita -instancia en la que también estuvieron sus familiares-, mientras que de acuerdo al hospital, esto demostró que “las mascotas no solo acompañan, también sanan”.