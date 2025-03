¡Adelantó su viaje a Chile!: Tanza Varela se sinceró sobre sus ganas de pasar su postparto junto a su familia en su país natal

Una de las mujeres más icónicas de la farándula nacional, Tanza Varela , se alejó de las cámaras y los escándalos para radicarse en México. En dicho país, donde vive hace 10 años, consolidó su relación con el director nacional Matías Bize y su hijo Diego que tuvo hace 9 años.

PUBLICIDAD

Ahora quien una vez fue la “chica terrible de la farándula”, anunció que regresará a Chile después de tener a su próximo bebé, y el primero de su matrimonio con el director de cine. A través de un video de Instagram, ella dio a conocer esta noticia.

Antes partió con una actualización de su embarazo, señalando que este martes cumplió las 36 semanas. “Hoy me quitan el cerclaje, que es un seguro que va en el cuello del útero”, comentó.

“¿Cómo me van a quitar el cerclaje sin anestesia? Ya le insistí al doctor que por qué no me pone un poquito de anestesia y no, no se puede. Y cuando te quitan el cerclaje, la guagua ya puede nacer cuando ella quiera“, explicó Tanza.

Su regreso a Chile

Junto a esta noticia, Constanza habló sobre su regreso a Chile. “Adelantamos nuestro viaje a Chile. ¡No lo puedo creer antes! Antes nos íbamos a ir en octubre, ahora nos vamos en junio. Queremos pasar el posparto con nuestra familia, quiero pasar el postparto en nuestro país", reveló.

Ella contó que ya se encuentra embalando sus objetos personales para preparar su mudanza de vuelta a su país. “Ya hice nueve cajas. Así es cambiarse de país, es muy tedioso, pero son tantas las ganas que tengo de vivir en Chile, que hago 200 cajas feliz si es necesario. Les juro”, añadió la actriz.

“Así que, bueno, puras noticias increíbles esta semana. Nada más que decirles por el momento. Bueno, 1000 cosas más, pero ya tendremos tiempo de conversar bien”, cerró Tanza Varela.