“Karol Lucero, mereces todo lo malo que te pasa”: Excolaborador de Like Media reveló que el animador vigilaba a sus trabajadores no remunerados

La polémica de Karol Lucero y sus “colaboradores” sigue reflotando nueva información sobre las condiciones laborales que han sucedido dentro de las oficinas de su canal de Youtube, “Like Media TV”.

Un nuevo testimonio de uno de los involucrados salió a la luz pública, el comunicador Matías Sánchez publicó un pantallazo de una conversación de WhatsApp con Karol, en donde queda en evidencia la vigilancia que él le hacía a sus trabajadores no remunerados.

Él comenzó diciéndole al exchico “Yingo” que “nosotros estamos aquí desde el comienzo por tu rol comunicacional. El que no ha dado resultados hasta ahora. No para que seas un profesor. Cada uno cumple un rol importante".

Esto fue seguido por una pregunta de Lucero, quien les consultó si es que están en la oficina. Sánchez le contestó que sí como siempre, pero Karol le envió una captura de las cámaras de seguridad que tenía instalada.

“Así los veo... iré para que aprovechemos de hablar. Ahhh y escucho también por siaca”, añadió el susodicho. A lo que el colaborador respondió “Que susto trabajar así, de verdad”.

El resto de las imágenes mostraban mensaje de la cuenta oficial de Like Media recriminándole sus “cambios de opinión”, como también mensajes del Club de Fans de Karol tratándolo de “basura de persona” y “mediocre”.

Además, adjuntó videos en donde él discute con Karol dentro de las dependencias del canal de Youtube, como también los testimonios que el animador dio en “Plan Perfecto”.

Conversación de Matías Sánchez con Karol Lucero Fuente: Instagram @matisancheztv

“Me humillaste, mi denigraste, me gritaste”

A esta imagen, Matías Sánchez escribió un extenso texto en su publicación de Instagram, en donde comenzó diciendo: “Este es Karol Dance y su grupo de ‘fans club’. Me humillaste, mi denigraste, me gritaste, me hundiste emocionalmente, me dijiste ‘fracasado’ una y otra vez, te aprovechaste de un equipo que estaba dando su mejor esfuerzo”.

“Nunca quise compartir esto por el miedo que me generaba la situación, pero hoy siento que no estoy solo. Tuve que hacer terapia sicólogica por el daño que hiciste y hoy apareces en TV riéndote y diciendo que todos mienten, menos tú”, continuó.

“La primera foto es una prueba de sus actitudes de intimidación y abuso, donde me amenazó mediante una foto de las cámaras de seguridad. La segunda y tercera foto son mensajes que han llegado a algunas personas que salieron de Like Media y decidieron hablar en su contra”.

“Su grupo de fans club es tremendamente agresivo, tóxico, que reacciona con el mismo odio que ellos recriminaron por las funas que él ha recibido durante años”, reclamó el comunicador.

“Karol, mereces todo lo malo que te pasa, pero deseo que en algún momento de tu vida puedas encontrar paz y que la gente deje de odiarte. Los hechos hablan por sí solos”, añadió.

Finalmente, Matías Sánchez agradeció a Danilo 21 por haber dado a conocer esta información. “Gracias a Danilo por desenmascararte y darme el valor de hablar. Y gracias a cada una de las personas que me están apoyando. No es fácil dar una y otra vez la misma declaración, lo mío es entretener, pero esto no puede seguir sucediendo”, cerró.