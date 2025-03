¿Fue aprobado por el respetable?: José Antonio Neme debutó como el reemplazo de Fran García-Huidobro en “Only Fama” y la gente se manifestó

Fue José Antonio Neme el escogido para reemplazar a Francisca García-Huidobro en la labor de la animación de “Only Fama” después de que ella se tomara unos días libres, y fue recibido como un rey.

Él hizo una entrada especial para celebrar su paso en la conducción del estelar de farándula. “Primero quiero decir que siento una gratitud tremenda que este grupo humano me haya invitado en este capítulo especial”, comenzó.

“Quiero decir, en todo caso, me siento solo, me falta algo. Que no esté Francisca, que me hace recordar esas noches de Viña del Mar, me falta algo. Me siento como Karol Cariola sin Irací Hassler. Me siento como Daniela Aránguiz sin el Mago Valdivia", bromeó.

Neme fue recibido por todos los panelistas del espacio, quienes también lo saludaron ya que no era una fecha cualquiera, sino que también era el cumpleaños número 44. Es más, le dieron un regalo: una torta y un cuadro que tenía una fotografía de él con su perrito durante la Gala de Viña.

Otra sorpresa que tenían para Neme eran saludos de cumpleaños de diversos rostros como el de la misma Dama de Hierro, Karen Doggenweiler, Kathy Salosny, Latife Soto, su nana, su madre, y Moria Casán, que lo dejó alucinando. “¡Me puedo morir tranquilo!“, exclamó.

Durante este capítulo, Neme tuvo que hablar sobre el escándalo de Karol Dance, entrevistó a Denisse Campos por la querella en contra de su hermana Daniella, como también presentaron la nueva teleserie de Mega, “El jardín de Olivia”.

La visión de las redes sociales

A través de la red social X, la gente manifestó su aprecio por Neme y alabaron su labor como animador de “Only Fama”. Incluso expresaron sus deseos de que él siga en el cargo.

“No está la Huidobro y la cara de cuca y está NEME (junto a emoticones celebrando)“; ”Con Neme es otra cosa el programa. Chao Popin“; ”Es muy bueno Neme. Lo hace increíble en el formato que le pongan“; ”Las vacaciones de Fran García-Huidobro le hicieron un gran favor a ‘Only Fama’. Es una gran diferencia positiva con Neme, el panel participa de forma activa y es agradable no ver ni escuchar a la Aránguiz”, comentaron.

“Increíble como Neme ocupa todo el espacio con su personalidad, con su espontaneidad, ¡me gusta que sea tan espontáneo y asertivo!“; ”Que agrado ver hoy día ‘Only Fama con Neme a la cabeza, sin griterío sin que todos hablen al mismo tiempo. Y por sobre todo, sin el desagrado de la Daniela, su voz de pito y sus poses. Como dice Neme, los canales deben escuchar más y entender que hay personas que no gustan", añadieron.

Sin embargo, personas criticaron las opiniones que tuvo José Antonio con respecto a la polémica de Karol Lucero. “Que lata el Neme para encarar políticos es bueno pero cuando le toca a sus amigos, los encubre”; “¡Qué vergüenza Neme! Defendiendo a un sinvergüenza explotador de jóvenes llenos de sueños egresados a trabajar gratis"; cuestionaron.

“Según la lógica de Neme, la esclavitud podría considerarse legal si tanto la persona esclavizada como el esclavizador estuvieran de acuerdo“; ”El Neme y esta mina están hablando webadas. Especialmente el Neme, que parece que le importa poco que sea un abuso aquí y en China. Todo por defender a su amigazo Karol Lucero. La Mariela es la única que expresa como lo haría un Chileno promedio (gracias)“, señalaron.