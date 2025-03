“Me salió un tumor, al principio lo maquillaba”: Priscilla Vargas sorprendió en “Tu día” al hablar de diagnóstico que le dejó una cicatriz en el brazo

Sorpresa causó durante el capítulo de este lunes 17 de marzo del matinal “Tu día” de Canal 13, cuando la periodista y conductora del espacio, Priscilla Vargas, reveló que la cicatriz -casi imperceptible ante las cámaras- que tiene en su brazo izquierdo corresponde a la extracción de un tumor benigno que tuvo hace un tiempo.

PUBLICIDAD

Todo ocurrió mientras abordaban el tema del pudor, instante en el que Priscilla Vargas se refirió a la cicatriz que tiene en el brazo, señalando que "pensaría que todo el mundo me está mirando“.

En ese instante, su compañero José Luis Repenning justamente le preguntó por esa marca en su brazo, instante en el que Priscilla Vargas se explayó, sorprendiendo a sus compañeros.

Un quiste que resultó ser benigno

“¿Qué tienes acá?”, le preguntó Repe, a lo que ella respondió señalando que “tengo una cicatriz”.

“Aquí me salió un tumor. Al principio, yo me lo maquillaba (la cicatriz), pero después dije: ‘¡Chao! ¿Qué importa?’, y ahora se me nota menos”, recordó Pri.

Luego, al ser consultada por sus compañeros en el estudio del matinal, Vargas señaló que fue hace unos años que tuvo que someterse a una intervención debido a este diagnóstico.

“Me salió como un ojo. Era como del porte de un ojo”, explicó la conductora del matinal.

PUBLICIDAD

En ese sentido, Repenning indicó que pudo ser un quiste sebáceo, añadiendo que “es fuerte decir un tumor...”.

“Sí, es que creció demasiado. Era un tumor benigno, pero cuando te sacan algo, tienen que hacerle una biopsia y todo”, agregó detallando Priscilla Vargas sobre el quiste que finalmente terminó siendo benigno, aunque sí fue un momento de atención a dicha irregularidad en su cuerpo, dejando finalmente la cicatriz que por un tiempo le molestó y que terminó finalmente aceptando.