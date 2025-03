“Le vi picaduras de chinches”: Romina Sáez revela estado de “insalubridad máxima” que sufre Cathy Barriga en cárcel de San Miguel

Como un lugar insalubre. Así definió la abogada y exchica Mekano Romina Sáez, la cárcel de San Miguel donde se encuentra su amiga Cathy Barriga, cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva.

PUBLICIDAD

En conversación con el programa Que te lo digo reveló las supuestas condiciones deplorables en que se encontraría la exalcaldesa de Maipú, investigada por fraude al fisco.

“Tengo conocimiento de hace meses de lo que estaba pasando ahí. Lamentablemente, yo tengo que hacer caso a lo que dice mi amiga”, dijo tras visitarla y conversar con ella en el recinto penitenciario.

“Ella me comentó cuando le vi estas picaduras, llena de ronchas, asquerosas, que son de chinches en la suciedad máxima, insalubridad máxima en los baños y en todas partes, donde ellas mismas tienen que limpiar”, afirmó.

Con esto, aseguró que la exautoridad comunal lo está pasando mal, pero el fin de su denuncia no es hacerse la víctima.

“Sé que no es un hotel, ella lo tiene claro y yo también, me dice que por favor que no le cuente a nadie lo que está viviendo, porque no falta la persona hueca de cerebro que empieza a hablar ‘ay que se quiere hacer la víctima’”, explicó.

Romina Sáez sobre quemadura de Cathy Barriga

Además, se refirió a la supuesta quemadura que sufrió en el rosto, producto de una crema para la piel, la cual se pensó que pudo haber sido adulterada.

PUBLICIDAD

“Lo de la crema sí. Yo la vi, yo me he hecho varios peeling químicos, que quiere decir que te echan una especia de ácido en la cara... te quema, te saca las capas de la piel...(pero) la verdad que yo no me he hecho ninguno tan profundo como lo que le vi a ella, como perder la piel en su cara y su cuello”, relató.