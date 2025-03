Jhonatan Mujica se quiebra al recordar la trágica muerte de su expareja: “Es inevitable no sentir culpa”

El modelo de alta costura y exparticipante del reality Tierra Brava, Jhonatan Mujica, se emocionó hasta las lágrimas al recordar el fallecimiento de su expareja, Marcos. Durante un reciente capítulo del reality Palabra de Honor, de Canal 13, Mujica no aguantó las lágrimas al revelar nuevos detalles sobre este doloroso episodio que aún lo afecta profundamente.

En una íntima y sincera confesión con la participante Daniela Requena, el modelo compartió que Marcos falleció el año pasado, poco después de que ambos terminaran su relación. “Habíamos terminado hace tiempo. Por un mes viví en un infierno de m..., entonces me cansé de ser manipulado y me fui”, relató Mujica, recordando los difíciles momentos que precedieron la tragedia.

El modelo explicó que días después de haber puesto fin a la relación, recibió una dolorosa llamada que cambiaría su vida. “Cuando me terminé yendo, a los 10 días yo estaba en Lisboa y me llama la policía. Él había cometido suicidio”, confesó visiblemente afectado.

El impacto emocional que vivió tras la noticia fue devastador. Mujica reconoció que la culpa y el dolor se instalaron en su día a día, dificultando su proceso de duelo, al saber que su expareja decidió acabar con su vida. “Me aislé, no quería hablar con nadie, tenía muchas cosas en la cabeza que no entendía, y no quiero cambiar lo que ha pasado. Y si tuviera la oportunidad de hacerlo, no lo haría. Seguiría tomando la misma decisión, porque lo hago por mí. No voy a vivir por nadie más, no voy a dar mi vida por la felicidad de nadie más que la mía, porque eso debería hacer uno. Lidiar y verla por uno”, se sinceró.

“Hay una parte de mí que está sufriendo permanentemente, 24/7. Es inevitable no sentir culpa”, expresó entre lágrimas.

Daniela Requena aprovechó el momento para brindarle un mensaje de apoyo. “El duelo es algo con lo que tendrás que convivir por el resto de tu vida. Tienes que permitirte sentir esas emociones”, le aconsejó.

Cabe recordar que hace unos meses, Mujica ya había compartido públicamente su pesar mediante redes sociales. “Dos meses y me sigues haciendo falta”, escribió en una emotiva publicación junto a una imagen de Marcos, su expareja ya fallecida.

