“Había mucha sangre”: Shirley Arica reveló la agresión que sufrió de parte de un futbolista

Tiene miles de seguidores y fama pero, al parecer, mala suerte en el amor. La infuencer Shirley Arica reveló las agresiones físicas que recibió de parte de exparejas, que la dejaran sangrando y con fracturas.

Así lo contó en conversación con el programa de Perú “El valor de la Verdad”, recordando los hechos de violencia que sufrió durante la relación que tuvo con el futbolista Jean Deza.

“El día que me rompió la cabeza, estábamos en su casa, en una reunión familiar. No sé por qué comenzamos a discutir. Su habitación tiene dos espacios, había una columna. Comenzamos a forcejear, no recuerdo el motivo de la pelea, pero me empujó, caí contra la pared y me abrí la cabeza”, consignó RPP.

Ante esto, el deportista “reaccionó que había metido la pata, me auxilió porque había mucha sangre. Entré en pánico, comencé a llorar y después de eso se terminó la relación”, aclaró.

Shirley Arica, El valor de la verdad (Rodrigo Mejías)

Pero, no fue la única experiencia traumarte que le ha tocado vivir y contó el ataque que recibió de otra expareja, quien le fracturó la clavícula.

“Me jaló del cabello, yo iba saliendo de la casa y me tiró contra una columna, me rompió el hueso”.

Además, para colmo, el doctor que la atendió cometió una negligencia.

“Casi no la cuento. El cirujano no era el adecuado, se pasó de la anestesia, estuve más de 12 horas en el quirófano, pero gracias a Dios estoy acá. Hasta el día de hoy me duele porque no puedo dormir bien. Me va a marcar para siempre", dijo entre lágrimas.

Shirley critica a la justicia

Respecto a las denuncias, señaló que la justicia no fue de mucha ayuda en ninguno de los dos casos.

“La justicia acá es una pérdida de tiempo, es gasto. Sientes que al final del camino no hay un respaldo. ... (a la segunda expareja) También lo denuncié, me pagó una reparación civil de 10 mil soles (cerca de $2,5 millones), no me alcanzó para nada”, lamentó.