Bill Gates explica la razón por la que dejó de usar drogas, a pesar de que un compañero le “sugirió” que experimentara con LSD

El uso de drogas está estrechamente ligado a los niveles más altos dentro del ámbito corporativo. No se puede asegurar con certeza si esto es real o no, pero una película que ilustra esta idea muy bien es The Wolf of Wall Street (Leo DiCaprio). "Multimillonarios" como "Bill Gates" han hablado de manera abierta sobre haber probado drogas psicotrópicas, aunque mencionan que, por razones peculiares, dejaron de usarlas en poco tiempo.

El estreno de “Código fuente: mis inicios”, la última autobiografía de Bill Gates, proporcionó un marco para que el creador de Microsoft compartiera sus vivencias de juventud al intentar impulsar una de las empresas que eventualmente se transformaría en una de las más significativas de la era digital.

Su interacción con las drogas tuvo lugar durante la secundaria (a principios de los años 70). Según el propio Bill Gates, estuvo muy involucrado con el cannabis, pero al percatarse de que lo alejaba un poco de la realidad (y de su mente) decidió dejarlo definitivamente.

"Fumé marihuana en la escuela secundaria, aunque no fue debido a que experimentara algún efecto especial. Creía que podría parecer atractivo y que alguna chica encontraría esto interesante. Sin embargo, eso no sucedió, así que decidí parar... Abandoné el uso de marihuana a comienzos de mis 20 años simplemente porque me hacía actuar de manera descuidada, ya sea durante el día o al día siguiente", expresó Bill Gates en su autobiografía.

¿Un colega le recomendó consumir drogas?

En el transcurso de su relato, surge una interacción con Steve Jobs, una figura emblemática de la era digital y cofundador de Apple, quien aparentemente le aconsejó, en tono de broma, consumir LSD, ya que afirmó que eso lo había asistido en la creación de sus productos.

El cofundador de Microsoft rememoró que “Steve Jobs mencionó en una ocasión que le habría agradado que yo consumiera ácido, ya que de esa manera podría haber tenido mejor criterio en el diseño de mis productos".

“Mi respuesta a eso fue decir: ‘Mira, me tocó el lote equivocado’. A mí me tocó la parte de codificación y a este tipo le correspondió la parte de diseño de marketing, así que bien por él. Porque sus habilidades y las mías, aparte de ser una especie de líder enérgico y de ir más allá de los límites, no coincidían mucho”, explicó Gates.