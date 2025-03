“Pensé que no la contaba”: influencer argentino Gero Arias perdió dos dedos en accidente y genera división entre sus seguidores

Impacto causó entre sus seguidores el accidente que dejó sin dos dedos al influencer argentino Gero Arias, quien es conocido por sus desafíos extremos, y que generó controversia al relatar lo que le pasó.

Fue el propio influencer quien relató lo ocurrido en sus redes sociales, subiendo incluso el video de la feroz caída -a un acantilado de 10 metros-, por lo que muchos pensaron en que todo fue para ganar seguidores, algo que Gero Arias ha negado, señalando que contó lo que le pasó debido justamente a la cercanía que tiene con quienes ven sus historias en redes sociales.

“Créanme que fue algo que me dejó muy marcado literalmente pensé que no la contaba”, señaló en uno de los mensajes que subió junto a una fotografía donde aparece a torso desnudo y mostrando el brazo izquierdo completamente vendado.

La respuesta de Gero Arias a quienes no le creen

“Para los que dicen “ya era hora” o “alguna vez le iba a pasar con todas las veces que se arriesga” créanme que está vez fue un accidente. Fui acompañar a mi papá a subir un cerro y cuando estábamos subiendo me agarre de una piedra muy grande, que se desprendió y empecé a caer cuesta abajo por el cerro rebotando entre las piedras por aproximadamente 10 metros", comenzó contando el influencer sobre lo que le pasó.

A lo anterior, agregó que “la piedra que se desprendio se me cayó encima de los dedos y me quedaron como se ve en el video (Estoy muy agradecido de que fue en los dedos y no en la cabeza). Fue un accidente que le podría haber pasado a cualquiera, no estaba arriesgando mi vida ni haciendo nada peligroso, estaba acompañando a mi papá a subir el cerro”.

Gero Arias se esforzó en aclarar que no estaba poniendo en riesgo su vida cuando subió el cerro y que todo fue un accidente, asegurando que “con mi papá al frente nunca haría algo que arriesgue mi vida. Ahora todos pueden sacar sus conclusiones y estoy seguro de que siempre van a buscar algo con lo que criticarme pero creo que están subestimando el tipo de persona que soy”, apuntó.

El influencer de 20 años se hizo conocido en redes sociales hace unos años, cuando comenzó a hacer desafíos extremos, como realizar “dominadas” sobre un río lleno de cocodrilos, motivo por el cual muchas personas lo han criticado, señalando principalmente que arriesga su vida de forma innecesaria.