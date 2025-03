“No pudo seguir caminando”: Esposa de Tommy Rey contó cómo fueron los últimos minutos de vida del cantante en Viña del Mar

Fue a eso de las 20:30 horas del miércoles que se informó la muerte del cantante Patricio Zúñiga, conocido como Tommy Rey. Una hora antes se encontraba paseando con su esposa, cuando comenzó a sentirse mal y su voz se apagó. Para siempre.

Así lo relató la viuda del artista de 80 años, Gloria Sáez, quien contó cómo fueron sus últimos minutos antes de ser trasladado a la clínica en Reñaca, donde falleció producto de un parto cardiorrespiratorio, luego de 40 minutos de reanimación.

“Me quedo tranquila de que él se fue tranquilo, porque salimos a caminar, pero llegamos hasta cierta parte y él no pudo seguir caminando”, contó la mujer a los medios de prensa, con evidente emoción.

“Me dijo ‘me siento raro, me siento mal’. Yo le dije ‘devolvámonos’ y cuando llegamos a la reja del condominio, él se agarró de la reja y me dijo ‘no puedo, no puedo’, y se calló‘”, recordó.

Tras esto, llamaron a la ambulancia, pero no volvió a respirar.

“Lo atendieron en el suelo, porque estaba mal. Ya no estaba respirando cuando llegó la ambulancia”, lamentó su mujer.

Sonora de Tommy Rey anunció su separación

La muerte del ícono de la cumbia chilena significará la disolución de La Sonora de Tommy Rey, según informó el también cofundador y percusionista de la agrupación.

De acuerdo con Leonardo Soto tomarán otro rumbo por respeto a Tommy Rey. “Con esto se acaba La Sonora de Tommy Rey, junto con él. Haremos otra cosa los músicos”, sostuvo. “No podemos seguir ‘faltándole el respeto’ nombrándolo cuando él ya no está”, agregó.

De forma contundente aseguró: “No va a pasar eso con nosotros. Se muere Tommy Rey, y se muere La Sonora de Tommy Rey. Junto con él, se va”. En diálogo con Radio Bío Bío dio a conocer que crearán una banda que sirva de tributo al respetado Patricio Fernando Zúñiga Jorquera.

“Éramos casi hermanos durante 43 años, pasándolo muy bien, más o menos y a veces mal también, pero se fue el más grande de la cumbia chilena, la voz tropical de Chile”, manifestó Leo Soto.