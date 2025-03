Un 45% de los chilenos gasta entre $15 mil y $30 mil en las colaciones de cada uno de sus hijos

Marzo en un mes lleno de gastos, más para quienes son papás. Uno de los gastos que muchas veces no se piensa son las colaciones, que se suman a las matrículas, uniformes, etc.

“Aunque depende de la extensión del horario escolar, posibles restricciones alimentarias y de los ingresos de cada familia, muchos padres y madres pueden llegar a pagar mensualmente hasta más de 50 mil pesos por cada hijo o hija en el ítem colaciones”, comenta al respecto Elena López, cofundadora y COO de Cheaf, aplicación que contribuye a reducir el desperdicio de comida.

En efecto, una encuesta elaborada recientemente por Cheaf a más de 2.500 de sus usuarios en el país reveló que un 45% de los consultados aseguró gastar entre 15 y 30 mil pesos por cada hijo; un 28% dice gastar entre 30 y 50 mil pesos; un 14% gasta menos de $15.000 y un 13% asegura gastar más de $50.000 cada mes.

“Si consideramos que los precios de alimentos han acumulado importantes alzas en el último año, es normal que las colaciones escolares representen un desafío en materia económica para las madres, padres y apoderados. De hecho, si pensamos en un costo de alrededor de mil pesos por día para estas meriendas, ya estamos hablando de un gasto mensual sobre los $20 mil pesos por cada hijo”, expresa López.

La cofundadora de Cheaf asegura que, además del gasto que implica este ítem en las economías familiares, se debe sumar los desafíos logísticos y las necesidades que cada familia o cada niño tiene en materia alimentaria: “Si pensamos en padres y madres trabajadores, entonces sabemos que ellos no tienen mucho tiempo para poder pensar y preparar estas meriendas; pero además, debemos considerar que cada estudiante tiene requerimientos distintos -ya sea por gustos, por restricciones (alergias alimentarias o enfermedades de base como diabetes u obesidad) o por otros factores- entonces la preparación de estas colaciones se vuelve aún más compleja para los apoderados”, manifiesta López.

Colación saludable.

¿Qué colaciones envían los chilenos?

De hecho, al ser consultados sobre qué tipo de colaciones envían a sus hijos, un 75,7% respondió que envía una mezcla de colaciones preparadas en casa y envasadas; un 14,6% aseguró que sólo envía colaciones envasadas; un 8,5% envía colaciones preparadas en su totalidad en casa, y un 1,2% le entrega dinero a sus hijos para que ellos puedan comprar sus propios alimentos en el establecimiento educacional.

Respecto de los principales criterios que los padres, madres y apoderados utilizan para seleccionar los alimentos que envían a sus hijos al colegio, un 66% de la muestra señaló que selecciona alimentos nutritivos; un 26% aseguró que elige alimentos simples por un tema de tiempos; un 23% manifestó escoger los alimentos según su precio (los más baratos); un 12% los selecciona por criterios médicos (alergias y/o restricciones alimentarias), y un 11% reveló que elige alimentos según los lineamientos y políticas de la institución académica a la que asisten los niños y niñas.

Por último, consultados sobre qué alimentos envían con mayor frecuencia, un 76% aseguró que envía principalmente productos lácteos (leches, yogur, postres lácteos, etc); un 58% dijo que prefiere las frutas frescas; 55% manda cereales (barritas, galletas de arroz, etc.); un 52% envía jugos; 47% envía sandwichs; 27% manda productos azucarados (galletas, chocolates, queques u otros); 27% envía frutos secos, y 3% envía productos envasados salados (papas fritas, ramitas, etc).