Checho Hirane no puede estar más decepcionado de la derecha: “¡Váyanse a la mierda! ¡Me aburrieron!”

El conductor de Radio Agricultura y comediante Checho Hirane, e lanzó con todo en su programa Conectados, donde se dirigió a su sector político, la derecha, con un fuerte mensaje.

“Quiero contarles que estoy podrido. Quiero decirle a mi sector: que se vayan a la mierda. Pero de verdad, ¡váyanse a la mierda! ¡Me aburrieron!” fueron las contundentes palabras que lanzó el locutor.

Descontento con la política actual

Hirane, que ha sido un defensor de la derecha, ahora siente que ya no lo representan. “Yo que he estado desde esta tribuna defendiéndolos permanentemente, hoy día estoy podrido ¡No me representan para nada! Solo las ideas van quedando, algunas ideas”, declaró, reflejando su decepción con los líderes de su sector.

El conductor mencionó dos incidentes específicos en el Congreso que lo llevaron a este punto de quiebre. El primero fue la negociación entre la oposición y la centroizquierda para que Manuel José Ossandón, senador de Renovación Nacional, asumiera la Presidencia del Senado. El segundo fue la fallida Acusación Constitucional contra la exministra de Defensa, Maya Fernández.

Sobre esta última, Hirane comentó: “El espectáculo que están dando es vergonzoso, es asqueroso. Resulta que ahora tenemos un segundo Gaspar Rivas en la figura del senador Ossandón, que tranzó, cruzó la línea para tener un cargo. Es impresentable.” Su crítica no solo se limitó a Ossandón, sino que se extendió a todo el sistema político actual.

Crisis de representación y falta de liderazgo

Para Hirane, todos los partidos políticos parecen estar en la misma sintonía. “No es posible que un grupo de cabros chicos inexpertos, flojos, poco probos, estén destruyendo el país y pensando que había una esperanza en mi sector, esa esperanza a mí se me fue al suelo ¡Son todos iguales!”, manifestó con indignación.

El comunicador también advirtió sobre la situación crítica del país, afirmando: “El país se está yendo a la cresta así que algunos de ustedes, que defienden las ideas de la libertad, aprovechen de irse a la cresta con el país.”