“Para él ser progre es pololear con Pamela Díaz y ser DJ”: Alejandra Valle sin tapujos contra Felipe Kast tras no lograr la presidencia del Senado

El ambiente en Chile Vamos ha estado tenso desde la elección del nuevo presidente del Senado, que resultó ser Manuel José Ossandón (Renovación Nacional), con 28 votos a su favor, mientras que Felipe Kast (Evópoli) obtuvo 21.

Luego del nombramiento de Ossandón, el parlamentario recordó que “el día antes de la elección de hace 3 años, estaba sentado en mi pupitre y llegó Felipe Kast mirándome a los ojos. Estaba con dos senadores, Castro y Aravena. Me dijo, textual: ‘Cote, vengo aquí a decirte a los ojos que voy a hacer lo imposible pa’ cagarte y que no seai’ presidente del Senado’”.

“No tengo idea por qué lo fue a decir, pero me lo dijo en la cara un día antes. Estará arrepentido de lo que hizo, yo creo”, agregó Manuel José.

Frente a esto, Kast no se quedó de brazos cruzados y quiso responder a estos dichos. “Me da mucha lástima que un presidente del Senado caiga en la pelea del barro. Acaba de salir electo y en vez de estar preocupado de gobernar, está preocupado de pelear“, lamentó Felipe.

“Yo le pediría un poquito más de seriedad. Ganó la izquierda porque sin tener los votos, consiguiendo cuatro votos de derecha, lograron hacerse la conducción del Senado”, agregó.

Alejandra Valle con todo contra Kast

Bajo este contexto, en el programa digital “La Voz De Los Que Sobran”, la periodista Alejandra Valle, sin tapujo alguno disparó en contra de Kast tras la derrota en la búsqueda de la presidencia de la Cámara Alta.

“Para Felipe Kast ser un poquito progre es pololear con Pamela Díaz y ser DJ”, con esta frase comenzó describiendo Valle al político.

“La definición de Felipe Kast es sacarse la foto pinchando discos y pololear con Pamela Díaz. Eso es ser progre para él: ese es Felipe Kast”, siguió la comunicadora.

Luego, acerca del partido donde milita Felipe Kast, expresó que “digamos la verdad. Evópoli partió tratando de ser un partido que, supuestamente, iba a venir a renovar a la derecha y termina siendo un partido que son el clan infantil de la UDI. Así de sencillo. O sea están más cercanos a los republicanos en este momento. Si no votaron por Felipe Kast es porque básicamente están peleados con Chile Vamos y no quieren ceder con este otro lado, y por supuesto que a los republicanos les va a caer mejor ”.

“Para ellos, (el progresismo) no es entregar más dinero a los sitios de memoria o preocuparse de la educación o la salud. No. Para ellos, esto es ser (progre). Como un zorrón buena onda de las fiestas que va a bailar con las modelos, decir Pamela Díaz en este caso, como es popular; no es de la élite. Es morena, además”, cerró Alejandra.