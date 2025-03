“Me llegan a provocar un ataque de ansiedad”: Faloon Larraguibel rompió en llanto tras encontrarse con la prensa en su nuevo domicilio

Un desesperado descargo realizó Faloon Larraguibel durante la tarde de este viernes, una vez que llegó a su nuevo hogar y se percató que la prensa estaba esperándola. A través de sus redes sociales, ella rompió en llanto.

Esto sucedió durante el proceso de mudanza de la chica reality, quien fue demandada por el hermano de Jean Paul Pineda para que abandonara el domicilio en donde ella residía junto a sus hijos, debido a que era su propiedad.

“Es que no puedo creer lo que me acaba de pasar. De verdad que no lo puedo creer. Ustedes saben toda mi vida, yo sé que es todo público porque yo también he sido parte de eso y de hacer públicas algunas situaciones que me han pasado”,

“Ustedes saben que me demandaron para salir del departamento, que tenía pocos días para hacerlo pero podía mantenerme ahí porque habíamos congelado todo eso con mi abogada. Aún así, yo iba a cambiarme, ya lo tenía listo hace rato pero en el momento que ya traigo mis cosas, vengo al lugar nuevo y me encuentro con la prensa aquí, en mi nuevo lugar privado”, continuó.

El llanto de Faloon Larraguibel

“Vengo a este nuevo lugar con todas las cosas y me encuentro con la prensa acá, con los periodistas. Me llegan a provocar un ataque de ansiedad, quería salir arrancando, le pedí que por favor no me grabara, por qué cómo es posible que se enteraran así y que vinieran a invadir el único, el único espacio privado que tengo, para quizás poder estar un poco más tranquila y no lo puedo creer”, prosiguió.

“Ahí estaban, esperando. ¿Esperando qué?, ¿esperando verme qué? ¿bajar del auto y empezar a sacar las bolsas?“, cuestionó Faloon entre lágrimas.

“Les pedí por favor que no hicieran eso, les pedí por favor que no me grabaran, que respetaran un poco. ¿Qué les pasa?, ¿qué es lo que quieren mostrar? ¿Yo con un ataque de ansiedad pidiendo por favor que no me graben en este momento?. Les dije ‘mañana aquí, pasado mañana voy a estar acá‘, pero ¿cómo? El único momento que yo tengo, el único espacio. No lo puedo creer”, cerró Faloon Larraguibel.