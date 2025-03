“Lo único que quieres es morirte”: Eli de Caso recordó su tortuosa experiencia sufriendo fibromialgia

La animadora de televisión, Eli de Caso, compartió con sus seguidores de Instagram su dolorosa experiencia sufriendo la enfermedad fibromialgia, la cual definió como “una mierda”.

PUBLICIDAD

A través de un video contó la profunda depresión que sintió.

“Fue una enfermedad que yo en algún momento dado pensé ‘ya no me interesa nada’. Yo estaba muy depresiva, con mucho dolor y ya no tenía ganas de nada”.

Eli de Caso y el sufrimiento por la fibromialgia

“No me interesaba nada ni nada, ni la casa, ni el país, ni mis hijos, ni mis nietos, ni nada. Nada. Estaba demasiado enferma, demasiado adolorida, demasiado sola”, agregó

Producto de esto, sus deseos de vivir se vieron disminuidos.

“Lo único que quieres es morirte, porque en realidad vivir con esa cantidad de dolor permanentemente todo el día y toda la noche, es una vida de mierda”, recordó.

De igual forma, entregó un mensaje esperanzador a todos quienes puedan estar pasando una situación similar.

PUBLICIDAD

“Yo entiendo lo que te pasa, pero te puedes mejorar, yo sé que te puedes mejorar porque yo me mejoré, pero tienes que priorizarte. Te tienes que poner en el primer lugar de tus prioridades empezar a hacer valer tus derechos. El derecho a ser feliz, el derecho a reírte, a comer rico, a salir a caminar, a tomarte un café con una amiga, a tener un perro si tengo ganas de tenerlo, a dormir, a descansar, a meterme en la tina. Eso, eso es lo que tienes que hacer. Hacerte cariño, regalonearte, celebrarte”, aseguró.

“Eres maravillosa, eres única y esta enfermedad lo que te está haciendo es despertarte para que te acuerdes de ti. Eso es”, sentenció, consignó La Cuarta.