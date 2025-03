Profesor Maza ofrece didáctica explicación para entender porqué es necesario hacer el cambio de hora este fin de semana: “Es simplemente conveniencia”

El destacado y galardonado científico chileno, José Maza, se convirtió este lunes en tendencia de redes sociales luego de exponer de forma didáctica los motivos de porqué es recomendable retrasar en un hora el reloj, el próximo 6 de abril, para entrar al uso horario de invierno en el país.

Sin polemizar con las voces contrarias al cambio de hora, el astrónomo nacional explicó en un corto registro audiovisual publicado esta mañana en la cuenta oficial de Instagram del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, los motivos técnicos para el nuevo uso horario.

Uno donde el reloj deberá retrasarse desde las 00:00 a las 23:00 horas en la madrigada del próximo domingo, quedando de esta forma configurado el nuevo uso horario para la temporada invernal chilena.

La didáctica explicación de José Maza

“Me quiero referir aquí a lo que va a ocurrir el primer sábado de abril, que es que vamos a cambiar del horario de verano al horario de invierno”, indicó Maza, quien si bien aseveró que “por estos días escuchamos a mucha gente que, por las más diversas razones, alegan que no deberíamos hacer el cambio de hora, y que el cambio de hora no sirve para ahorrar electricidad, que no sirve para nada”, explicó los beneficios de la modificación horaria.

“Si tuviéramos el horario de invierno todo el año, el tiempo de (Meridiano de) Greenwich menos cuatro (-4), el sol en diciembre saldría a las cinco y media de la mañana, en Santiago. Con lo cual estaría claro desde las cinco. Entonces, habría una, una hora y media, dos horas, de claridad en la mañana que la mayoría de la gente estaríamos acostados y con las cortinas corridas para poder seguir durmiendo”, puntualizó el astrónomo.

La alternativa sería que los colegios y que los trabajos en el verano empezaran más temprano — José Maza

“Ir al horario de verano permite que esa hora, que en general no aprovechamos en la mañana, la podamos mudar para la tarde. Entonces, el sol en vez de ponerse a las siete y media, se va a poner a las ocho y media, un cuarto para las nueve. Es usar mejor la luz del sol”, dijo Maza, quien advirtió que de mantenerse un sólo uso horario en el país durante el año, deberían realizarse una serie de cambios conductuales para adaptar el cuerpo a la falta de luz en momentos de actividad.

“La alternativa sería que los colegios y que los trabajos en el verano empezaran más temprano. Hay lugares (…) yo he estado varias veces en Arizona, en Estados Unidos, y la gente llega a trabajar a la oficina a las siete de la mañana”, señaló. “Ahí, ellos usan un horario que es como el horario más natural del sitio. En Arizona no cambian la hora, pero la gente llega al trabajo a las seis y media. A las siete de la mañana ya todas las oficinas están llenas. Entonces, una cosa por otra”, aseveró.

“Si aquí no queremos cambiar el horario de la oficina, o el horario de los colegios en verano, mejor que usemos un horario de invierno y un horario de verano”, agregó.

“Si usáramos el horario de verano todo el tiempo, como una vez lo hicimos, el sol sale casi a las ocho y media, un cuarto para las nueve. Entonces, a las ocho de la mañana está recién empezando a clarear y habría un problema. Que muchos niños y niñas que tienen doce, catorce años, y que van solitos al colegio, tienen que caminar a veces bastante oscuro, y la oscuridad siempre se presta para que alguien tenga malas ideas”, argumentó Maza, quien indicó que “por la seguridad de los niños yendo al colegio, prefiero que tengamos un horario de invierno, en que no va a salir el sol un cuarto para nueve, va a salir un cuarto para las ocho; y entonces desde las siete y cuarto vamos atener bastante luz”.

“Así que (este cambio de horario) es simplemente conveniencia. Ahora tenemos aquí la hora, y vamos a correr una hora para atrás. Cuando sean las doce de la noche, le vamos a poner las once de la noche al reloj. Y vamos a quedar a cuatro horas de Greenwich, pero yo voto porque sigamos cambiando la hora”, finalizó.