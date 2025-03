“Qué le vamos a pedir...”: Alejandra Valle se manda flor de ninguneo contra Matías del Río por garrafal error de entrevistado

Indignada. Así reaccionó la periodista Alejandra Valle ante su par de TVN, Matías del Río. Esto, luego de la entrevista que le realizó al candidato presidencial Johannes Kaiser en Estado Nacional y no lo corrigió en una información que entregó de manera errónea.

Fue cuando hablaba sobre la vacunación infantil que aseguró que se entregaba un total de 72 vacunas y estas tendrían metales dañinos para los infantes.

Sin embargo, ese dato pasó desapercibido y nadie lo corrigió. Excepto por el cientista político Danilo Herrera, quien escribió una publicación en X.

“Johannes Kaiser miente en #EstadoNacional: el plan de vacunación infantil no contempla 72 vacunas, son 23 dosis. Con influenza llegamos a poco más de 30. Y no: las vacunas no tienen metales pesados dañinos. Basta de desinformar para meter miedo”, corrigió.

“Tiene razón. Me equivoqué. Son sólo 30 dosis. Nada de que preocuparse...”, justificó el diputado.

Y si bien, Kaiser reconoció el error, para Alejandra Valle no fue una simple equivocación y acusó que se trataba de una “mentira” deliberada. Y sus críticas apuntaron a Matías del Río por no desmentirlo.

Alejandra Valle cuestiona “mentiras” de Kaiser

“De nuevo estuvo en la tele este fin de semana (Kaiser). Esta vez, entrevistado por Matías del Río. Ustedes se podrán imaginar... Es Matías del Río, qué le vamos a pedir a ese sujeto...Kaiser se instaló, dijo 50 mentiras por segundos y obviamente nadie lo desmintió. Una de esas es que las dosis de la vacunas son 72 en tu vida. Después fue desmentido en X, pero da lo mismo”, cuestionó.

Además, agregó que “salen en todos los medios y las aclaraciones en X nadie las pesca. Le dan espacio exagerado a Kaiser en TV y además el periodista Matías del Río no fue capaz de dar info real”, arremetió la panelista de La Voz de los que sobran.