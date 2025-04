“Es una empresa de mier...”: Dino Gordillo realizó feroz descargo contra aerolínea tras pérdida de equipaje

Le cancelaron el vuelo, lo cambiaron de avión y no le embarcaron sus maletas. Eso fue lo que vivió el humorista Dino Gordillo, en un viaje de Concepción a Santiago.

El artista compartió un video en su cuenta de Instagram, realizando un feroz reclamo contra una aerolínea, catalogándola como “una empresa de mierd...”, dijo muy enojado.

“Bueno, acá estoy en Santiago, venimos llegando recién, después de haber alegado, presentamos un reclamo, como corresponde, lo subí a Instagram delante del aeropuerto. Nos cambiaron el vuelo sin ni un aviso, media hora antes, me dijeron que el avión estaba en pana, que tenía problemas, reclamamos”, contó.

Pero, eso no fue todo. Puesto que luego de recibir una rápida solución, sufrió otro imprevisto, aún más grave.

Dino Gordillo indignado con aerolínea tras vuelo a Santiago

“Me llamaron ciertos personajes que según ellos tenían un cargo dentro de Sky, me cambiaron urgente el vuelo, al vuelo que me vine ahora, llegamos a Santiago, mis maletas las perdieron, no las embarcaron”, reclamó con impotencia.

A raíz de esto, lanzó sus descargos puesto que no sería la primera vez que tiene problemas con la aerolínea,

“Entonces ya corten las hue… Hasta cuándo cresta Sky se burla de los pasajeros. Valen mier... Es una empresa de mier..., Sky. Lo digo yo”, sentenció.

Dino Gordillo enojado con casino

Años atrás Dino Gordillo recordó el indignante ninguneo que sufrió la semana pasada de parte del encargado del Enjoy Casino de Viña del Mar, quien para negarle el uso del recinto para su show aniversario aseguró que el humorista “no existe” en el actual escenario cómico nacional.

“Yo siempre he dicho lo mismo, los cambios (en mi rutina) son generacionales. De la guagua nació el cabro chico, hoy en día, y mi hijo. Así armo mis presentaciones”, resumió el humorista, quien en 2019 entró en la historia del Festival de Viña del Mar al igualar el registro de siete presentaciones en la Quinta Vergara, y que ostentaban antes de él, Coco Legrand y Jorge Romero “Firulete”.

“Y te voy a contar algo, porque tú (Maldonado) tocaste un tema. Nosotros tenemos un nicho de público, correcto. Y yo respeto el tuyo, tú respetas el mío. Somos casi parecidos en el público. Y te voy a contar algo muy loco”, prosiguió.