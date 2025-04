Insinuó que Guarén habría sido infiel a Nicolás Solabarrieta: Azzartt Maveth se lanzó en contra de su excompañera de reality tras ninguneo

Un ninguneo realizado por Guarén (Valentina Torres) le terminó saliendo caro a la joven influencer. En una entrevista realizada por la casa de apuestas Roja Bet, le consultaron a la polola de Nicolás Solabarrieta sobre su época en el reality show, “Tierra Brava”.

A ella le preguntaron qué persona habría dejado fuera del reality, y nombró a Nicole Block junto a Azzartt Maveth porque “fueron irrelevantes”, y la joven hizo la pregunta: “¿Quién sabe dónde están?“.

La denominada “Tía de la micro” se enteró del cahuín y se lanzó sin piedad en contra de su excompañera de reality a través de sus historias de Instagram, en donde le recordó el quiebre de su amistad con Fran Maira y la acusó de haberle sido infiel al hijo de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara.

“Que yo fui irrelevante y habla de mí después de un año y medio y yo primera vez que me refiero a ella por acá, ella me sacó al baile. Preocúpate de ti y de tu ‘pololeo’ a ver si te dura más que tu amistad, con tu amiga que pelaste por todos lados”, partió.

La segunda arremetida de Azzartt contra Guarén

Ante las reacciones que generó su primera publicación, Azzartt continuó su ataque y señaló que ella entró al reality “siendo alguien, me llamaron por ser la ‘tía de la micro’, no por ser amiga de o ser copia de (Fran Maira)”.

“¿Irrelevante? Salí y me dediqué a mi hijo y familia. Sorry (perdón) por no mantenerme en chismes o hablar de personas del encierro. ¿Qué se habla de ella últimamente? Yo no soy mala amiga, no ando pelando y dejando mal a los demás, menos amigos“, continuó.

“No me hago la ‘vistima’ en una relación, que la cagaron siendo que ella lo hizo antes. ¿Nicolás (Solabarrieta) sabrá qué hizo ella recién eliminada en Perú y con quién? Si yo hablara dejaría la caga, pero ella sí tiene el derecho de tratar a alguien de irrelevante", añadió.

De igual forma, acusó a Valentina Torres de hablarle desde la cuenta de Instagram de Luis Mateucci para burlarse de ella.

Finalmente, Maveth escribió que “Yo estaba en paz, tranquila con mis hijos, estudiando, trabajando y viene un roedor a mover mi jaula de paz. ¿Y que me cuelgo de ella?“.

Historia de Azzartt Maveth contra Guarén Fuente: Instagram @azzarttmavetha

