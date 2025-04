Motorista reveló desgarrador caso de violencia obstétrica en “Contigo en la mañana”: Su hijo falleció en 2022 y todavía espera justicia

Como es de costumbre para el género matinal, una nueva fiscalización estaba siendo transmitida en “Contigo en la mañana”. Sin embargo, durante este proceso se encontraron con la desgarradora historia de un motorista que ya había hablado con las cámaras de Chilevisión hace unos años.

Pablo Rodríguez partió enojándose ya que había sido fiscalizado sin ningún problema hace unos instantes en la calle paralela, pero acusó que los fiscalizadores ven las cámaras y cambian la actitud. Ahí es cuando recordó su anterior encuentro con la señal.

“Dos años y medio atrás me fiscalizaron (frente a las cámaras), al tiempo después al Lucho Ugalde le pedí un favor porque se murió mi hijo. El Julio César Rodríguez se mató de la risa cuando me fiscalizaron a mí, y por qué no siguió haciendo el reportaje cuando se murió mi hijo. Dos años y medio esperando justicia. ¿Por qué no se dedican a eso?”, reclamó.

El desgarrador caso de Pablo

El periodista de CHV le pidió más antecedentes sobre el fallecimiento de su hijo, y el motorista contó que “una negligencia del Hospital del Carmen. Del 2022 que estoy esperando los papeles del Servicio Médica Legal, estoy con una demanda. La única foto que tengo de mi hijo muerto en brazo, y ustedes pierden el tiempo en esto (en las fiscalizaciones)”.

“¿Por qué no van al Hospital del Carmen? ¿Cuántos bebés no se han muerto?“, cuestionó el motorista, quien recalcó que las personas como él están trabajando. Él señaló que debería dedicarse a hacer un reportaje sobre estos casos y la violencia obstétrica, en vez de enfocarse en las fiscalizaciones.

Pablo contó que el SML recién están revisando las causas de hace 3 años atrás, y le están solicitando un perito particular cuyo cobro supera los 2 millones de pesos. Además, señaló que su abogado le dijo que esta demanda podría durar 10 años.

“Yo no soy el único caso y están todos estancados porque no avanzan. ¿Dónde está la justicia para mí? ¿Dónde está la justicia para las otras mamás?“, cuestionó el trabajador en la entrega de paquetes.

“La negligencia sí estuvo. Mi hijo estaba sano, 9 meses, hasta el último control sin ningún problema. Ese día por una demora de un médico que no supo hacer su trabajo, le costó la vida a mi hijo. 6 días estuvo (su mujer esperando ser atendida), ¿sabes cómo fue para mí tenerlo en mis brazos muerto? Y con eso me tengo que levantar todos los días, esperando que las cosas avancen”, relató el padre.

La animadora Andrea Arístegui le pidió su cuenta bancaria, ya que muchas personas quería ayudar para que pueda conseguir el dinero con el fin de costear el perito particular. Además, habían psicólogos que quería ayudarlo con el duelo. Él se resistió ya que no quería que las personas saquen de su bolsillo, ya que eso le corresponde al Estado.

Finalmente, Pablo Rodríguez accedió a entregar sus datos bancarios para que le puedan depositar dinero.