“Un cafiche funado”: Angélica Sepúlveda arremetió nuevamente en contra de Luis Mateucci tras teoría del argentino

Un nuevo conflicto entre chicos realities se desató en las dependencias de Canal 13. Esto después de que Luis Mateucci junto a Botota Fox se fueron en contra de Angélica Sepúlveda durante la transmisión de uno de los react de “Palabra de honor”.

“Hay personas que ya se oxidaron, eran personajes top que hoy están oxidados y que espero se jubilen y se queden en sus casitas”, comentó el trasandino.

La respuesta de la “Fierecilla de Yungay” no se hizo esperar, ya que escribió lo siguiente en sus historias de Instagram: “Gracias por darme pantalla, aunque no la requiero. Solo una cosa diré: más temprano que tarde me verán en TV nuevamente. ¿Y saben por qué? Porque saben perfectamente que soy mejor que ustedes, polillas patéticas”.

Después de esta arremetida, Mateucci continuó: “No encuentro que hayamos dicho algo malo. Nos defraudó y no tiene nada de raro, solo que está oxidada. Pamela se la comió viva, no contestaba, no nada”.

Es más, él teorizó que Angélica Sepúlveda volvió a los realities para reencantar a su pololo turco. “¿Sabes por qué Angélica Sepúlveda volvió a entrar a los realities? ¿Quieres saber? Porque tiene un novio turco, contado por ella, que le gustan las famosas. Le gustan las minas, sigue a varias de Instagram y les dio like. Entonces, como ella perdió pantalla, quiso recuperar pantalla para recuperar al turco”, contó.

La nueva arremetida de Angélica Sepúlveda

Ante esta nueva afirmación de Luis Mateucci, la ganadora de “Granjeras” nuevamente volvió al ataque y publicó un texto sobre la “mentira patológica o mitomanía” en sus historias de Instagram de su cuenta privada, de acuerdo a lo recogido por Página 7.

El texto afirmaba que “la mentira patológica, también conocida como mitomanía, es un trastorno psicológico que se caracteriza por mentir compulsivamente. Las personas con mitomanía pueden construir historias detalladas para escapar de aspectos de su vida que consideran desagradables”.

A esto, Sepúlveda agregó un mensaje dirigido a Luis Mateucci. “Me etiquetaron en un medio donde un ‘cafiche funado’ habla mentiras para tener un poquito de atención. Responder a personas con claros signos patológicos (lo dijo un psicólogo al mostrar el video) no vale mi tiempo”, escribió.