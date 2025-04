De la serie ‘Adolescencia’ a la vida real: Cómo defender a los niños y adolescentes del cyberbullying

El impacto de ‘Adolescencia’ en Netflix va más allá de las pantallas: los colegios la han incorporado como recurso educativo, mientras los padres descubren a través de ella una realidad que se desarrolla en los dispositivos y redes sociales de sus hijos.

Esta visibilización se suma a los esfuerzos de iniciativas como la campaña No + Bullying de Ripley, que desde hace 8 años entrega herramientas a la comunidad educativa para prevenir y enfrentar el acoso escolar en todas sus formas.

La trama de la serie se basa en que Jamie, un preadolescente de 13 años es detenido por el asesinato de su compañera Katie, quien le hacía bullying tanto en la vida real, como en redes sociales. Esta premisa de la serie “Adolescencia” de Netflix no es solo una historia de ficción para impactar; es un llamado de atención sobre las consecuencias extremas que puede tener el bullying cuando la sociedad elige mirar hacia otro lado.

Las cifras son alarmantes: según la Fundación Volando en V, el 85% de los escolares presencia situaciones de bullying, pero en la era digital, el acoso ha evolucionado de manera terrorífica. Los estudios recientes estiman que el 53% de los estudiantes que presencian estas situaciones no hace nada, el 22% lo anima y sólo el 25% intercede o defiende.

Con esa alarmante cifra, Ripley lanzó nuevamente la campaña Soy Defensa. La iniciativa, creada en 2024, busca animar a que los jóvenes defiendan a sus pares en situaciones de acoso escolar. Para lo anterior, se utilizaron diferentes figuras del fútbol nacional que ocupan la posición de defensa, evidenciando que el partido contra el bullying es imposible ganarlo sin defensas.

Soy Defensa Ripley

“Lo que vimos con Soy Defensa es que hay interés en los adolescentes por ser un factor de cambio, pero aún les faltan herramientas para hacerlo y acompañamiento de los apoderados y docentes. Este año hicimos una academia con Ripley y vimos a muchos estudiantes animados a tomar un rol activo como defensas contra el bullying” relata Andrea Henríquez, directora ejecutiva de la Fundación Volando en V.

La serie muestra una particular faceta del bullying: el ciberacoso. Este es un fenómeno creciente y que requiere especial atención de los padres. Ya en 2023, un estudio de Ripley con Black and White mostró que uno de cada tres padres y madres no está seguro de qué hacen sus hijos en internet y que el 63% de los padres y madres desconocen las herramientas de control parental para redes sociales.

“Las cifras de ese estudio nos motivaron a seguir en esta cruzada. En estos 8 años hemos visto cómo este fenómeno crece y el interés que ha generado la serie Adolescencia es precisamente porque muestra un mundo del que muchas veces los papás y mamás somos ajenos. Por eso hemos seguido desarrollando esta campaña que busca abordar con soluciones concretas a este fenómeno que tanto daño genera a los adolescentes”, relata Pilar Barriga, gerente de marketing corporativo de Ripley.

Inteligencia artificial: la nueva herramienta

A la experiencia digital se ha sumado la inteligencia artificial, que ha transformado la realidad de los niños y adolescentes. Los algoritmos de TikTok e Instagram no solo sugieren contenido, sino que pueden crear burbujas tóxicas que refuerzan comportamientos nocivos. Las aplicaciones que antes solo agregaban filtros “divertidos” ahora pueden generar videos falsos indistinguibles de la realidad, y los bots automatizados pueden acosar 24/7 sin descanso.

“La serie ‘Adolescencia’ retrata una realidad que muchos padres prefieren ignorar o simplemente no saben cómo abordar”, explica Andrea Henríquez, directora de la Fundación Volando en V. “Ya no basta con preguntar ‘¿cómo te fue en el colegio?‘. Los padres necesitan entender que el patio del colegio ahora también es digital, permanente y potencialmente más peligroso que nunca”.

Los expertos advierten que los signos de alerta han cambiado. Un adolescente que cierra rápidamente sus aplicaciones cuando un adulto se acerca, que muestra ansiedad al recibir notificaciones o que repentinamente abandona las redes sociales, podría estar enfrentando situaciones de acoso. El problema es que muchos padres desconocen que existen herramientas de control parental y configuraciones de privacidad que podrían proteger a sus hijos.

La buena noticia es que la tecnología también ofrece herramientas de protección. Desde configuraciones de privacidad en YouTube y TikTok hasta aplicaciones que detectan contenido manipulado, existen recursos para los padres. Sin embargo, los expertos insisten en que la verdadera protección comienza con el diálogo y la comprensión del mundo digital que habitamos.