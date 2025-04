“Lo pueden tomar detenido donde lo encuentren”: Araceli Vitta interpone orden de arresto contra Daniel Guerrero

Por una deuda cercana a los 35 millones de pesos en pensión alimenticia, la actriz Araceli Vitta interpuso una orden de arresto contra su exmarido y padre de su hijo Sebastián, Daniel Guerrero.

Fue en el programa Primer Plano donde contó la dificultad para ubicar al cantante, quien ya tenía una orden de detención anterior, pero no estaba ubicable.

"Le puse una orden de arresto y el tribunal ordena a la PDI que se ejecute esta orden. Ellos habían sacado la dirección que Daniel tenía en el tribunal y no era. Sacaron la dirección del SII y no era, del registro civil y tampoco era. Y no pasó nada", agregó.

Tras esto, Araceli consiguió la dirección actual y reiteró la diligencia.

“Conseguí la dirección de hoy y mi abogado la subió al tribunal de familia. La jueza dictaminó una nueva orden de arresto, pero amplia, es decir, lo pueden tomar detenido no solo en su casa, sino donde lo encuentren“, advirtió.

Su reclamo es que, a pesar de haber llegado a un acuerdo, él nunca respondió de manera regular.

"Nunca pagó constantemente. En un principio hicimos un acuerdo y ahí se dictaminó un monto, el cual fue pagado por algunos meses, otros no. Después me citó pidiendo rebaja de la pensión. Cumplió meses y después no", lamentó.

Las razones del quiebre matrimonial

Además, la actriz desclasificó que el matrimonio llegó a su fin, porque él le pidió un tiempo. Pero, aparentemente, había una tercera persona involucrada.

“Mi razón de separarme fue porque él no estaba bien y quería reencontrarse consigo mismo. Me pidió un tiempo, pero la realidad es que tenía otra persona”, reveló.

Actualmente, el exvocalista de La Sociedad lleva 15 años de relación y cuatro de casados con Javiera, con quien tiene tres hijos menores de edad.