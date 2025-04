Cerrando ciclos: Joven observó la boda de su exnovio afuera de la iglesia y se viralizó en TikTok

Al estilo de una serie de streaming o de la más dramáticas telenovelas, una joven protagonizó una escena relacionada con su expareja, a quien al parecer no ha podido olvidar.

La joven, identificada como @iarita.okk01 en la plataforma TikTok no tuvo miedo al qué dirá, tampoco a la posible reacción de su exgalán quien daba el sí en la iglesia.

Al ritmo de “Lo mejor nunca se sube”, un tema del reguetonero Bad Bunny, se grabó afuera de una iglesia y viendo todo el casamiento a lo lejos.

Hubo nervios, llanto, otra vez risas nerviosas. Todas las reacciones se vieron en el mismo clip que fue grabado por una amiga confidente. A lo lejos se vio la ahora esposa de su ex con su abultado traje blanco, mientras la joven volvía a reír de los nervios.

No hubo interrupciones, tampoco se opuso al casamiento. Solo la exposición de un momento incómodo que también abrió el debate sobre los duelos amorosos.

Cerrar el ciclo

Las reacciones se sumaron, algunos incluso criticando la actitud de la joven. "Un momento, padre no permita esto“, ”Imagínate estar casándote y ves a tu ex afuera con las amigas mirando", “Hasta a mi me dolió”, “Ella prometió estar presente en su boda y cumplió”, comentaron.

Otros hicieron referencia a una conocida teleserie colombiana Rosario Tijeras, cuya protagonista acudió a la iglesia e interrumpió la boda de su ex en medio de un ataque de celos.

“Hubieras aplicado la de Rosario Tijeras”, “Todas que sí que rosario tijeras, ella al estar allí es dejándolo por siempre de su corazón, es fuerte la muchacha”, opinaron.

Este tipo de videos con anécdotas de parejas se han convertido entre los más populares de la plataforma TikTok. En este caso sumó al menos 3 millones de “likes”.