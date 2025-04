“El cielo es el límite”: Cristóbal Campos emociona a usuarios de redes sociales con su primer entrenamiento con balón tras ser amputado de su pie derecho

Cristóbal Campos emocionó este miércoles a los usuarios de diversas plataformas digitales gracias a un registro audiovisual publicado por el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), donde el arquero formado en Universidad de Chile aparece realizando su primer entrenamiento con balón a meses de haber sufrido la amputación de su pie derecho.

Víctima de un accidente automovilístico que lo mantuvo por semanas en una situación crítica en dos centros asistenciales de la capital, Campos logró recuperarse una vez que los especialistas médicos determinaron en septiembre del pasado amputar su pie derecho.

El registro de Cristóbal Campos

Un largo proceso alejado del fútbol, y al que este jueves el arquero le puso un emotivo final con sus primeros trabajos prácticos junto al retirado guardameta y actual secretario del Sifup, Luis Marín.

“Es una felicidad enorme que vuelvas a entrenar en tu casa, la casa del futbolista. Estamos orgullosos de ti, Cristóbal”, escribieron en las cuentas oficiales de Instagram y X del Sifup, donde el video del futbolista nacional causó una gran cantidad de comentarios que apoyaron su proceso de recuperación y el ejemplo de resiliencia que es para quienes sufren de graves problemas en sus vidas.

Como el que contó una seguidora del Sifup en Instagram, quien pocos días antes del accidente automovilístico de Campos sufrió de múltiples fracturas luego de ser violentada físicamente por su expareja.

“Me genera tan lindas emociones su evolución. Me fracturé poco antes de su accidente (triple fractura de tibia, peroné y tobillo) por VIF. Mi agresor me empujó por la escalera. Me fui literal al piso emocionalmente, pero ver a Campitos en su perseverancia y evolución me estimuló en mi propia recuperación y sanación emocional. ¡Un grande Campito!”, escribió la mujer, cuyo relato fue seguido por otra decenas de elogiosos conceptos para el retorno del arquero a la actividad.

“Que lindo verte atajando de nuevo Campitos”; “Que felicidad verte así, mi rey”; “¡Que maravilla! Dios te bendiga y sigue adelante”; “Que lindo registro. Vamos Campitos”; o “Demás que no soy el único que te imagina volviendo al fútbol profesional @cristobalcamposoficial. A darle nomás, el cielo es el límite”, que se repitieron en la cuenta oficial de Instagram del Sifup.

Como los que también encontró la publicación del sindicato en X, donde los hinchas nacionales manifestaron “una alegría enorme por su recuperación”.

“Más temprano que tarde esperamos la recuperación total”; “Que orgullo”; y “El trabajo psicológico que están haciendo con Cristóbal es notable, el accidente que le cambió la vida no fue hace mucho y hoy está haciendo lo que es su vida, su sustento principal, pudo estar sumido en una gran depresión pero esta dando la batalla”, señalaron.