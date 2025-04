“¿Quién te da el derecho de tratar así a los chilenos?“: Testimonio de ciudadana venezolana se hizo viral en redes sociales

El testimonio de María Claret Sandoval, ciudadana venezolana radicada en Chile, se hizo viral en TikTok con más de un millón de reproducciones y más de cinco mil comentarios. Ella habló sobre una discusión que presenció entre una de sus compatriotas que trabajaba como vendedora de un local y un cliente chileno.

La usuaria de redes sociales comenzó su relato diciendo que “por primera vez sentí vergüenza ajena, vergüenza de ser venezolana. Es algo que me pasó a mí, acabo de verlo, y no digan que estoy generalizando porque los primeros que generalizan son ustedes (sus compatriotas)”.

Ella contó que estaba en la fila de una sucursal de una empresa de despachos para retirar un paquete. “Delante de mí estaba un chileno y pasa a retirar su encomienda. La niña que atendía era venezolana y parecen que se conocían por la confianza...” contextualizó.

Sandoval señaló que la mujer dijo que “estoy cansada de ustedes los chilenos, que todos son unos xenofóbicos, que lo que le hicieron a George Harris. Esto y lo otro, que son xenofóbicos y que son horribles. Son los últimos y estoy loca de irme de aquí”.

Ella destacó que el chileno fue muy educado, quien le cuestionó la actitud, que no tenía por qué alterarse, y que no todas las personas eran así.

La reflexión de la ciudadana venezolana

Ahí es cuando María Claret dijo que agradece no ser chilena debido a que no se habría aguantado responderle de otra manera. “Ahora entiendo por qué algunos chilenos salen con esta vaina... yo si hubiese sido chilena le digo ‘mira, por mí pescas tus weas y te vas a la concha**** ¡Te juro que se lo hubiese dicho!“, exclamó.

“Porque tú hayas tenido una mala experiencia con alguien (...) ¿quién te da el derecho de tratar así a los chilenos? (...) Nosotros llegamos a este país. Hermano, los intrusos somos nosotros. Obviamente que los chilenos siempre van a ganar (...) porque a ellos no los van a deportar de su país”, complementó.

“A los que van a sacar como unas ratas asquerosas, son a los que no hagan las cosas bien”, lanzó sin antes olvidar llamar a sus compatriotas a analizar su comportamiento acá en Chile.