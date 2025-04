“¡Se lo bajó! ¡Se lo bajó!”: Luka Tudor sorprende a Fernando Solabarrieta con un inesperado “cara pálida” en medio de la emisión de un programa radial

Una desopilante e inesperada situación vivieron esta mañana los conductores del programa radial “Marca Personal”, quienes en medio de su emisión en directo por redes sociales fueron víctimas de un espontáneo “cara pálida” de su compañero Luka Tudor.

Fue a eso de las 10:45 horas cuando el retirado futbolista respondió de forma inesperada a las burlas que Fernando Solabarrieta le hacía por la ausencia de curvas en la parte posterior de su cuerpo y el pálido color de su piel.

El impensado “cara pálida” de Luka Tudor

“Es como la tabla misma, una cuestión blanca que sigue de largo. Nunca vi una hue*** tan blanca en mi vida”, señaló el periodista, quien ni bien terminó de burlarse de Tudor, quedó de una pieza en el estudio al ver cómo su colega se levantaba de su siento, le daba la espalda a la cámara y se bajaba los jeans.

“Es como el osito Bimbo, el osito Bimbo”, se alcanzó a escuchar a otro de los panelistas del programa de La Metro FM; mientras de fondo, las carcajadas de Solabarrieta eran tan evidentes como su inequívoco comentario: “¡Se lo bajó! ¡Se lo bajó! Este hue*** está loco, jajá”.

“Pero si tú lo pediste, la gerenta lo pidió. Tú lo pediste. ¿Ya? Borra esa hue***. ¡Bórrala! ¿Viste que este hue*** me echa ficha?”, fueron los descargos de Tudor, muy atento a los posteriores comentarios de algunos colegas en el estudio, que aseveraban que con su “cara pálida” de seguro ahora “nos van a llegar denuncias del CNTV. ¿Cómo salimos de acá?”.

“No, pero si es algo natural. Es un potito blanco, nomás. Oye, bueno, voy a contar la de (…) oye, pero si la jefa me lo pidió. Me obligó. Me forzó. Me iba a echar si no”, insistió Tudor, quien aseveró que daba lo mismo el horario para realizar su inesperado gesto.

“¿Qué? Si a las 10:45 de la mañana es igual que a las 21:45 horas”, indicó.

“Este hue*** es maravilloso. Luka Tudor acaba de hacer un ‘cara pálida’ a las 10:45 de la mañana, jajá. Esa hue*** no mejora nunca”, finalizó Solabarrieta.